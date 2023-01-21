https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-فرنسي-سابق-ينتقد-الغرب-لإرساله-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1072538273.html
وزير فرنسي سابق ينتقد الغرب لإرساله الأسلحة إلى أوكرانيا
وزير فرنسي سابق ينتقد الغرب لإرساله الأسلحة إلى أوكرانيا
صرح وزير شؤون أوروبا السابق، الفرنسي بيير لولوش، أن الغرب بتزويده أوكرانيا بالسلاح يزيد من حدة الصراع بدلاً من المساعدة في إنهائه. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:30+0000
2023-01-21T09:30+0000
2023-01-21T09:36+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال لولوش إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى 25 مليار دولار تم تخصيصها، وتوريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وعربات مدرعة إلى البلاد، يشير إلى الانتقال من مساعدة كييف في الدفاع إلى عمليات هجومية، حسب صحيفة "موندي".يعتقد لولوش أن بقية أوروبا تقترب من أن تصبح "متواطئة في المجهود الحربي". كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان خاضعًا تمامًا لتأثير الولايات المتحدة.في رأيه، ينبغي البحث عن حلول دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا. ويرى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لكلا الطرفين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
وزير فرنسي سابق ينتقد الغرب لإرساله الأسلحة إلى أوكرانيا
09:30 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
صرح وزير شؤون أوروبا السابق، الفرنسي بيير لولوش، أن الغرب بتزويده أوكرانيا بالسلاح يزيد من حدة الصراع بدلاً من المساعدة في إنهائه.
وقال لولوش إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى 25 مليار دولار تم تخصيصها، وتوريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وعربات مدرعة إلى البلاد، يشير إلى الانتقال من مساعدة كييف في الدفاع إلى عمليات هجومية، حسب صحيفة "موندي".
وأضاف أن المستشار الألماني أولاف شولتز وحده في الاتحاد الأوروبي، ما زال يقاوم نفوذ الولايات المتحدة، لأنه يدرك المخاطر الحقيقية للانتقال إلى المواجهة المفتوحة. وأشار إلى أن المستشار الألماني يرفض نقل دبابات ليوبارد 2 إلى الجانب الأوكراني من أجل "تجنب خطوة خطيرة محتملة نحو التصعيد مع روسيا".
يعتقد لولوش أن بقية أوروبا تقترب من أن تصبح "متواطئة في المجهود الحربي". كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان خاضعًا تمامًا لتأثير الولايات المتحدة.
وتابع: "أي رأي غير الدعم غير المشروط لأوكرانيا يجعل صاحبه مذنبًا تلقائيًا بتهمة البوتينية والخيانة. لكن ألم يحن الوقت لطرح السؤال عن نهاية الحرب؟".
في رأيه، ينبغي البحث عن حلول دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
. ويرى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لكلا الطرفين.