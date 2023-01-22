إعادة إعمار 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
09:36 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة إنشاء 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعيد بناء عشرة مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في حرب أيار/ مايو 2021 على قطاع غزة، حيث بدأت المصانع في ضخ إنتاجها في أسوق القطاع، مما أتاح إيجاد فرصة عمل لمئات العاطلين عن العمل في المصانع العشرة.
قال رئيس شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" بشار المصري لوكالة" سبوتنيك": "إعادة إعمار وترميم المصانع المدمرة رسالة من الشعب الفلسطيني للعالم، بأن هذا الشعب سيبقى فوق أرضه يعيد بناء ما هدم، وحتى لو تم تدميرها سيتم إعادة بناءها مرة أخرى، ونحن قادرون على بناء اقتصادنا بأنفسنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة إنشاء 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
إعادة إنشاء 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
المصانع تم ترميمها في عدة أشهر فقط، وبذلت جهود كبيرة على مدار سبعة أشهر لإعادة المصانع للعمل، وتم تسليم 6 مصانع في المرحلة الأولى والباقي خلال فترة قصيرة، ويقول حازم مشتهى مدير مصنع كرسبي لـ "سبوتنيك": حجم الأضرار كان كبيراً جداً في المصانع جراء القصف الاسرائيلي ومع عودة المصانع للعمل سيتم دفع عجلة التنمية من خلال عمل القطاعات المختلفة والمرتبطة بعملية الإنتاج، ونعلم أنه لا توجد ضمانات من الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكني أتمنى أن تعود جميع المصانع والورش التي دمرت جراء الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة إنشاء 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
إعادة إنشاء 10 مصانع دمرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشار إلى أنَ مدينة غزة الصناعية تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة القصف المتكرر على القطاع في حرب أيار/ مايو 2021، الذي أدى إلى تدمير العديد من المنشآت الصناعية وبنىً تحتية، من ضمنها جزء من محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.