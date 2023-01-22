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https://sputnikarabic.ae/20230122/إيطاليا-مستعدون-لاستقبال-المهاجرين-الشرعيين-من-مصر-وتدريبهم-حتى-على-مستوى-الجامعات-العليا-1072571251.html
إيطاليا: مستعدون لاستقبال المهاجرين الشرعيين من مصر وتدريبهم حتى على مستوى الجامعات العليا
إيطاليا: مستعدون لاستقبال المهاجرين الشرعيين من مصر وتدريبهم حتى على مستوى الجامعات العليا
صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ‏والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للترحيب... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T12:08+0000
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كما أعرب تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة المصرية القاهرة، أنه بحث اليوم طرق توفير تدريب للمهاجرين المصريين الشرعيين إلى إيطاليا، حتى على مستوى الجامعات العليا.وأكد أن "مصر دولة لها أهمية كبيرة في ضمان أمن واستقرار المنطقة، وتقوم بدور كبير لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده مستعدة لتنظيم ملتقى اقتصادي لبحث طرق التعاون بين القاهرة وروما.ولفت إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "تطرقت للوضع المعقد في أوكرانيا، وكذلك قضية الأمن الغذائي، مضيفا في هذا السياق إلى أن "عدم وصول القمح للبلدان سيؤدي لزيادة الهجرة غير الشرعية، ويجب ضمان الأمن الغذائي لكل دول العالم".وأشار تاياني في المؤتمر الصحفي بالقاهرة، أنه أكد في مباحثاته مع نظيره المصري، على ضرورة العمل بشكل مشترك بين لمواجهة التحديات الكبير، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، وأهمية التوصل لاتفاق بين الاطراف لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم, العالم العربي

إيطاليا: مستعدون لاستقبال المهاجرين الشرعيين من مصر وتدريبهم حتى على مستوى الجامعات العليا

12:08 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزير الخارجية المصري، سامح شكري، يلتقي نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة المصرية القاهرة، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يلتقي نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة المصرية القاهرة، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يلتقي نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة المصرية القاهرة، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ‏والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للترحيب بالمهاجرين الشرعيين من مصر.‏
كما أعرب تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة المصرية القاهرة، أنه بحث اليوم طرق توفير تدريب للمهاجرين المصريين الشرعيين إلى إيطاليا، حتى على مستوى الجامعات العليا.
وأكد أن "مصر دولة لها أهمية كبيرة في ضمان أمن واستقرار المنطقة، وتقوم بدور كبير لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده مستعدة لتنظيم ملتقى اقتصادي لبحث طرق التعاون بين القاهرة وروما.
ولفت إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "تطرقت للوضع المعقد في أوكرانيا، وكذلك قضية الأمن الغذائي، مضيفا في هذا السياق إلى أن "عدم وصول القمح للبلدان سيؤدي لزيادة الهجرة غير الشرعية، ويجب ضمان الأمن الغذائي لكل دول العالم".
وأشار تاياني في المؤتمر الصحفي بالقاهرة، أنه أكد في مباحثاته مع نظيره المصري، على ضرورة العمل بشكل مشترك بين لمواجهة التحديات الكبير، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، وأهمية التوصل لاتفاق بين الاطراف لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
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