https://sputnikarabic.ae/20230122/الشهيد-سليماني-إيران-تعلن-بدء-تشغيل-أول-منظومة-أقمار-صناعية-محلية-1072582653.html
"الشهيد سليماني"... إيران تعلن بدء تشغيل أول منظومة أقمار صناعية محلية
"الشهيد سليماني"... إيران تعلن بدء تشغيل أول منظومة أقمار صناعية محلية
أعلن حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي الإيرانية، اليوم الأحد، عن البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية"، باعتبارها أول... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:23+0000
2023-01-22T16:23+0000
2023-01-22T16:23+0000
الأقمار الصناعية
إيران
العالم
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن حسن سالارية، أن بلاده أعلنت البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية"، وذلك في إطار "خطة الفضاء العشرية" لإيران.وعزا المسؤول الإيراني تشغيل منظومة الأقمار الصناعية المحلية إلى توفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة، مؤكدا أن وكالة الفضاء الإيرانية قد تبنت مشروع "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية للاتصالات الإيراني" الفريد من نوعه.وأكد حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي الإيرانية، أن المنظمة الوطنية في بلاده تسعى إلى التركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة.وذكر المسؤول الإيراني أن "النجاح في هذه المرحلة سيضمن الخطوات التطويرية التالية واتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا".يذكر أنه في الثامن عشر من الشهر الماضي، أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، بحلول ربيع عام 2023.وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام". فيما يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230104/إبراهيم-رئيسي-صناعة-الفضاء-الإيرانية-واحدة-من-الصناعات-الدافعة-للبلاد-1071939150.html
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الأقمار الصناعية, إيران, العالم
الأقمار الصناعية, إيران, العالم
"الشهيد سليماني"... إيران تعلن بدء تشغيل أول منظومة أقمار صناعية محلية
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أعلن حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي الإيرانية، اليوم الأحد، عن البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية"، باعتبارها أول منظومة أقمار صناعية محلية.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأحد، عن حسن سالارية، أن بلاده أعلنت البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية"، وذلك في إطار "خطة الفضاء العشرية" لإيران.
وعزا المسؤول الإيراني تشغيل منظومة الأقمار الصناعية المحلية إلى توفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة، مؤكدا أن وكالة الفضاء الإيرانية قد تبنت مشروع "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية للاتصالات الإيراني" الفريد من نوعه.
وأكد حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي
الإيرانية، أن المنظمة الوطنية في بلاده تسعى إلى التركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة.
وذكر المسؤول الإيراني أن "النجاح في هذه المرحلة سيضمن الخطوات التطويرية التالية واتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا".
يذكر أنه في الثامن عشر من الشهر الماضي، أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، بحلول ربيع عام 2023.
وقال زريبور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين
على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام". فيما يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار.
وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.