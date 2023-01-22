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https://sputnikarabic.ae/20230122/بوركينا-فاسو-تنسحب-من-اتفاقية-مشتركة-مع-فرنسا-وتطالب-باريس-بسحب-جنودها-خلال-شهر-1072566834.html
بوركينا فاسو تنسحب من اتفاقية مشتركة مع فرنسا وتطالب باريس بسحب جنودها خلال شهر
بوركينا فاسو تنسحب من اتفاقية مشتركة مع فرنسا وتطالب باريس بسحب جنودها خلال شهر
طلبت حكومة بوركينا فاسو من فرنسا سحب قواتها خلال مدة أقصاها شهر، بعد الانسحاب من الاتفاقية الخاصة بنشر هذه القوات على أراضيها. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T09:55+0000
2023-01-22T09:55+0000
العالم
بوركينا فاسو
أخبار فرنسا
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أعلنت بوركينا فاسو انسحابها من الاتفاقية التي أبرمتها مع باريس عام 2018، وهي الاتفاقية التي سمحت للقوات الفرنسية بالانتشار في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية.وأعلنت بوركينا فاسو الانسحاب من الاتفاقية من جانب واحد، الأربعاء الماضي، وأمهلت القوات الأجنبية شهرا لمغادرة البلاد.وينظم مواطنون في بوركينا فاسو مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الفرنسية على أراضيهم ويطالبون برحيلها.يذكر أن بوركينا فاسو شهدت في بداية العام الماضي انقلابا عسكريا قاده العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تم الإطاحة به لاحقا بانقلاب آخر أواخر العام نفسه بقيادة النقيب إبراهيم تراوري.وتتزايد مشاعر معاداة الفرنسيين في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ مجيء تراوري إلى السلطة، الذي أصبح أكثر انفتاحا مع دول أخرى أبرزها روسيا، التي زارها رئيس وزراء البلاد يواكيم كيليم دي تامبيلا، نهاية العام الماضي، لتعزيز جهود محاربة المتطرفين في المنطقة.
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العالم, بوركينا فاسو, أخبار فرنسا
العالم, بوركينا فاسو, أخبار فرنسا

بوركينا فاسو تنسحب من اتفاقية مشتركة مع فرنسا وتطالب باريس بسحب جنودها خلال شهر

09:55 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
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طلبت حكومة بوركينا فاسو من فرنسا سحب قواتها خلال مدة أقصاها شهر، بعد الانسحاب من الاتفاقية الخاصة بنشر هذه القوات على أراضيها.
أعلنت بوركينا فاسو انسحابها من الاتفاقية التي أبرمتها مع باريس عام 2018، وهي الاتفاقية التي سمحت للقوات الفرنسية بالانتشار في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية.
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وأعلنت بوركينا فاسو الانسحاب من الاتفاقية من جانب واحد، الأربعاء الماضي، وأمهلت القوات الأجنبية شهرا لمغادرة البلاد.
وينظم مواطنون في بوركينا فاسو مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الفرنسية على أراضيهم ويطالبون برحيلها.
يذكر أن بوركينا فاسو شهدت في بداية العام الماضي انقلابا عسكريا قاده العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تم الإطاحة به لاحقا بانقلاب آخر أواخر العام نفسه بقيادة النقيب إبراهيم تراوري.
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وتتزايد مشاعر معاداة الفرنسيين في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ مجيء تراوري إلى السلطة، الذي أصبح أكثر انفتاحا مع دول أخرى أبرزها روسيا، التي زارها رئيس وزراء البلاد يواكيم كيليم دي تامبيلا، نهاية العام الماضي، لتعزيز جهود محاربة المتطرفين في المنطقة.
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