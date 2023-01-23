https://sputnikarabic.ae/20230123/إعلام-وفد-إسرائيلي-يزور-الإمارات-سرا-لبحث-زيارة-نتنياهو-المرتقبة-1072629913.html
إعلام: وفد إسرائيلي يزور الإمارات سرا لبحث زيارة نتنياهو المرتقبة
إعلام: وفد إسرائيلي يزور الإمارات سرا لبحث زيارة نتنياهو المرتقبة
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن "قيام وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، برفقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بزيارة دولة الإمارات... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T18:49+0000
2023-01-23T18:49+0000
2023-01-23T18:49+0000
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القدس – سبوتنيك. وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن "وزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، زار الإمارات أمس الأحد، على نحو سري، والتقى في أبو ظبي مع عدد من المسؤولين هناك"، مشيرا إلى أن هذه "تعد أول زيارة لوزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الإمارات".وقال الموقع، إن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، انضم إلى هذه الزيارة"، مضيفا أن "أحد أهم أهدافها هو التحضير لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدولة الإمارات".وكانت القناة 12 الإٍسرائيلية ذكرت أن "وفدا إسرائيليا، برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، سيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب) في المغرب بعد شهرين".وأضافت القناة أن الوفد سيبدأ جولته رغم التوتر الذي سببه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة لوزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر مارس/آذار المقبل.ونقل موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي عن كوهين قوله إنه "من المقرر عقد اجتماع عمل لمديري وزارات الخارجية في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوب إسرائيل في مارس من العام الماضي".وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين حضروا في مارس الماضي في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب".وانعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة سديه بوكير في النقب حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.
https://sputnikarabic.ae/20230103/نتنياهو-عازمون-على-تعميق-اتفاقيات-السلام-مع-الدول-العربية-وسنعمل-ضد-عودة-إيران-للاتفاق-النووي-1071881241.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: وفد إسرائيلي يزور الإمارات سرا لبحث زيارة نتنياهو المرتقبة
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كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن "قيام وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، برفقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بزيارة دولة الإمارات سراً، يوم أمس الأحد، وأنهما التقيا بكبار المسؤولين في أبو ظبي".
القدس – سبوتنيك
. وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن "وزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، زار الإمارات أمس الأحد، على نحو سري، والتقى في أبو ظبي مع عدد من المسؤولين هناك"، مشيرا إلى أن هذه "تعد أول زيارة لوزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الإمارات".
وقال الموقع، إن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، انضم إلى هذه الزيارة"، مضيفا أن "أحد أهم أهدافها هو التحضير لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدولة الإمارات".
وكانت القناة 12 الإٍسرائيلية ذكرت أن "وفدا إسرائيليا، برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، سيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل
، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب) في المغرب بعد شهرين".
وأضافت القناة أن الوفد سيبدأ جولته رغم التوتر الذي سببه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة لوزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر مارس/آذار المقبل.
ونقل موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي عن كوهين قوله إنه "من المقرر عقد اجتماع عمل لمديري وزارات الخارجية في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوب إسرائيل في مارس من العام الماضي".
وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين حضروا في مارس الماضي في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب
".
وانعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة سديه بوكير في النقب حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.