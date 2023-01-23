https://sputnikarabic.ae/20230123/الاتحاد-الأوروبي-لا-يمكن-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-قبل-حكم-محكمة-1072609579.html
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية قبل أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد قرارا بذلك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T11:33+0000
2023-01-23T11:33+0000
2023-01-23T11:33+0000
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جاء ذلك في تصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بدعوى قمع الاحتجاجات.وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل إنه يتعين الحصول على حكم من محكمة أوروبية بهذا الصدد"ومضى بقوله "إنه أمر لا يمكن البت فيه بدون محكمة، قرار المحكمة أولا"، مضيفا "لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”، بحسب قناة "يورونيوز".وأضاف بوريل "ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن".وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وبحسب قناة "فرانس 24" لا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال داعش والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230121/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أوروبا-من-أن-قواتها-العسكرية-ستكون-هدفا-مشروعا-له-1072550991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة
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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية قبل أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد قرارا بذلك.
جاء ذلك في تصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بدعوى قمع الاحتجاجات.
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل إنه يتعين الحصول على حكم من محكمة أوروبية بهذا الصدد"
ومضى بقوله "إنه أمر لا يمكن البت فيه بدون محكمة، قرار المحكمة أولا"، مضيفا "لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”، بحسب قناة
"يورونيوز".
وأضاف بوريل "ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن".
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي
، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وبحسب قناة
"فرانس 24" لا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.
وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني
، من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال داعش والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".