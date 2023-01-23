عربي
https://sputnikarabic.ae/20230123/الاتحاد-الأوروبي-لا-يمكن-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-قبل-حكم-محكمة-1072609579.html
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية قبل أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد قرارا بذلك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T11:33+0000
2023-01-23T11:33+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
جاء ذلك في تصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بدعوى قمع الاحتجاجات.وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل إنه يتعين الحصول على حكم من محكمة أوروبية بهذا الصدد"ومضى بقوله "إنه أمر لا يمكن البت فيه بدون محكمة، قرار المحكمة أولا"، مضيفا "لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”، بحسب قناة "يورونيوز".وأضاف بوريل "ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن".وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وبحسب قناة "فرانس 24" لا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال داعش والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230121/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أوروبا-من-أن-قواتها-العسكرية-ستكون-هدفا-مشروعا-له-1072550991.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل حكم محكمة

11:33 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
تابعنا عبرTelegram
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية قبل أن تصدر محكمة تابعة للاتحاد قرارا بذلك.
جاء ذلك في تصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بدعوى قمع الاحتجاجات.
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل إنه يتعين الحصول على حكم من محكمة أوروبية بهذا الصدد"
ومضى بقوله "إنه أمر لا يمكن البت فيه بدون محكمة، قرار المحكمة أولا"، مضيفا "لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”، بحسب قناة "يورونيوز".
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الحرس الثوري الإيراني يحذر أوروبا من أن قواتها العسكرية ستكون "هدفا مشروعا" له
21 يناير, 16:49 GMT
وأضاف بوريل "ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن".
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وبحسب قناة "فرانس 24" لا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.
وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال داعش والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала