https://sputnikarabic.ae/20230122/عبد-اللهيان-بوريل-أكد-لي-أن-إجراء-أوروبا-بشأن-تصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-عاطفي-1072587782.html
عبد اللهيان: بوريل أكد لي أن إجراء أوروبا بشأن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية "عاطفي"
عبد اللهيان: بوريل أكد لي أن إجراء أوروبا بشأن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية "عاطفي"
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن القرار الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T19:31+0000
2023-01-22T19:31+0000
2023-01-22T19:31+0000
إيران
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وقال عبد اللهيان، في حوار مع قناة "خبر" الإيرانية، إن "بوريل أخبره بصراحة أن قرار البرلمان الأوروبي كان عاطفياً وأنهم أرادوا من خلاله التعبير عن قلقهم".وأضاف: "من اللافت أن قلقهم ينصب على أشخاص وجهات ومؤسسات أوروبية فرضت إيران عقوبات عليها في الآونة الأخيرة، حيث طلبوا في قرارهم إزالة هؤلاء الأشخاص من قائمتنا للعقوبات وهذا كان من ضمن مطالبتهم".وختم عبد اللهيان بالقول: "لكن هذا كان إجراء متقابلا، وفي أي وقت تنازلوا عن مواقفهم بشأن العقوبات بحقنا، بالطبع سوف نقوم بالإجراء المتقابل بهذا الشأن".وتعهد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، برد سريع وحازم ومتبادل، على نظيره الأوروبي، بعدما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
إيران
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
عبد اللهيان: بوريل أكد لي أن إجراء أوروبا بشأن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية "عاطفي"
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كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن القرار الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية قد جاء عاطفياً وبدافع من القلق لديهم".
وقال عبد اللهيان، في حوار مع قناة "خبر" الإيرانية، إن "بوريل أخبره بصراحة أن قرار البرلمان الأوروبي كان عاطفياً وأنهم أرادوا من خلاله التعبير عن قلقهم".
وأضاف: "من اللافت أن قلقهم ينصب على أشخاص وجهات ومؤسسات أوروبية فرضت إيران عقوبات عليها في الآونة الأخيرة، حيث طلبوا في قرارهم إزالة هؤلاء الأشخاص من قائمتنا للعقوبات وهذا كان من ضمن مطالبتهم".
وختم عبد اللهيان بالقول: "لكن هذا كان إجراء متقابلا، وفي أي وقت تنازلوا عن مواقفهم بشأن العقوبات بحقنا، بالطبع سوف نقوم بالإجراء المتقابل بهذا الشأن".
وتعهد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، برد سريع وحازم ومتبادل
، على نظيره الأوروبي، بعدما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني
على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.