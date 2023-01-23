https://sputnikarabic.ae/20230123/خبير-بعد-حرق-القرآن-يجب-أن-تخضع-العلاقات-العربية-السويدية-لمراجعة-1072623798.html
خبير: بعد حرق القرآن يجب أن تخضع العلاقات العربية السويدية لمراجعة
خبير: بعد حرق القرآن يجب أن تخضع العلاقات العربية السويدية لمراجعة
أوكرانيا تستلم دبابات من بولندا وألمانيا؛ أنباء غير مؤكدة عن تزويد المغرب أوكرانيا بدبابات؛ حرق القرآن الكريم في السويد؛ آلاف الإسرائيلين يخرجون إلى شوارع تل... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T15:27+0000
2023-01-23T15:27+0000
2023-01-23T15:27+0000
راديو
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خبير: بعد حرق القرآن يجب أن تخضع العلاقات العربية السويدية لمراجعة
خبير: بعد حرق القرآن يجب أن تخضع العلاقات العربية السويدية لمراجعة
استنكرت الدول العربية والإسلامة إقدام البعض على حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، مطالبة بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام.وفي تعليقه على هذا الموشوع، يقول المحلل السياسي الدكتور سالم اليامي لـ"بلا قيود":أنباء غير مؤكدة عن تزويد المغرب أوكرانيا بدباباتأفاد تقريرإعلامي، بأن المغرب باتت أول دولة في أفريقيا، تزود أوكرانيا بالأسلحة، في سياق أزمة كييف مع موسكو، والعملية الخاصة التي تقوم بها الأخيرة في أوكرانيا، لا سيما في ما يخص جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وفقا للتقرير، فإن دبابات مغربية خضعت إلى تحسينات في نظام التصويب الخاص بها، قبل أن تتجه إلى القوات الأوكرانية.وحسب المصدر نفسه، فإن حوالي عشرين دبابة تم تسليمها للقوات الأوكرانية، قبل أسبوع بعد التحديث الذي كان في التشيك، حيث أن الدبابات من نوع "T-72B".يقول الخبير العسكري الجزائري العقيد عبد الحميد العربي شريف، لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار شريف إلى أنه سواء حصل هذا الدعم فعليا من المغرب أم لم يحصل، فهو دعم معنوي وسياسي وحشد دولي لدعم أوكرانيا، ويبدو أن المغرب منخرط في هذه الموجة الدعائية الغربية لدعم النظام الأوكراني المنهار.التفاصيل في الملف الصوتي ...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: بعد حرق القرآن يجب أن تخضع العلاقات العربية السويدية لمراجعة
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أوكرانيا تستلم دبابات من بولندا وألمانيا؛ أنباء غير مؤكدة عن تزويد المغرب أوكرانيا بدبابات؛ حرق القرآن الكريم في السويد؛ آلاف الإسرائيلين يخرجون إلى شوارع تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو؛ رئيسة وزراء إيطاليا تبحث في الجزائر ملف الطاقة؛ معاناة الفلسطينيين في الحصول على جثامين أولادهم.
استنكرت الدول العربية والإسلامة إقدام البعض على حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، مطالبة بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام.
وفي تعليقه على هذا الموشوع، يقول المحلل السياسي الدكتور سالم اليامي لـ"بلا قيود":
"واضح أن هناك حالة احتقان لدى المهاجرين من العرب والمسلمين إلى السويد والدول الأوروبية، ونتساءل هنا لماذا يتم حرق القرأن الكريم أمام مراكز تجمع العرب، أو السفارات المسلمة؟ أعتقد أن العلاقات العربية السويدية يجب أن تخضع لمراجعة، لأن هذا استفزاز كبير، لماذا حرية التعبير والرأي تتعلق بإحراق القرآن؟ لماذا هذا الاستهداف؟ من سخافة الغرب اعتبار الحرية تتعلق بالقرآن، هذا الاتجاه التطرف سيخلق اتجاها متطرفا في الجانب الآخر".
أنباء غير مؤكدة عن تزويد المغرب أوكرانيا بدبابات
أفاد تقريرإعلامي، بأن المغرب باتت أول دولة في أفريقيا، تزود أوكرانيا بالأسلحة، في سياق أزمة كييف مع موسكو، والعملية الخاصة التي تقوم بها الأخيرة في أوكرانيا، لا سيما في ما يخص جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وفقا للتقرير، فإن دبابات مغربية خضعت إلى تحسينات في نظام التصويب الخاص بها، قبل أن تتجه إلى القوات الأوكرانية.
وحسب المصدر نفسه، فإن حوالي عشرين دبابة تم تسليمها للقوات الأوكرانية، قبل أسبوع بعد التحديث الذي كان في التشيك، حيث أن الدبابات من نوع "T-72B".
يقول الخبير العسكري الجزائري العقيد عبد الحميد العربي شريف، لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:
"ليس غريبا على المغرب أن يقدم دبابات أو أي دعم لنظام كييف، لإنه دولة ذات توجهات غربية واطلسية، لكن كل هذا الدعم، بالدبابات وغيرها من كل الدول الغربية، لن يغير أي معادلة على أرض الميدان".
وأشار شريف إلى أنه سواء حصل هذا الدعم فعليا من المغرب أم لم يحصل، فهو دعم معنوي وسياسي وحشد دولي لدعم أوكرانيا، ويبدو أن المغرب منخرط في هذه الموجة الدعائية الغربية لدعم النظام الأوكراني المنهار.
التفاصيل في الملف الصوتي ...