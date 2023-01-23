https://sputnikarabic.ae/20230123/ستصبح-عظيما-إذا-تجنبت-هذا-الخطأ-نصيحة-ثمينة-من-الرئيس-التنفيذي-لـأوبر-1072626333.html
ستصبح عظيما إذا تجنبت هذا الخطأ... نصيحة "ثمينة" من الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"
ستصبح عظيما إذا تجنبت هذا الخطأ... نصيحة "ثمينة" من الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"
حذر الرئيس التنفيذي لشركة النقل التشاركي "أوبر" من أن المبالغة في التخطيط قد تنسف فرصك في بناء حياة مهنية ناجحة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T16:33+0000
2023-01-23T16:33+0000
2023-01-23T16:33+0000
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وفي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لموقع "لينكد.إن" قال دارا خسروشاهي "لا تبالغ في خططك لمستقبلك المهني.. أرى شباباً يرتكبون هذا الخطأ طوال الوقت".ولا ينكر خسروشاهي أن وجود فكرة عامة بشأن ما تريد تحقيقه في مستقبلك المهني أمر ضروري، لكنه يحذر من أن تكون الفكرة ضيقة للغاية (مثل أريد أن أصل لهذا المنصب بحلول هذا التاريخ أو تكوين ثروة برقم محدد خلال فترة زمنية معينة)، لأن هذه الطريقة من التفكير قد تضيع عليك فرصا كان من الممكن أن تساعدك في تنمية حياة مهنية أكثر سعادة ونجاحا.خسروشاهي الذي عمل كرئيس تنفيذي لـ"إكسبيديا" لمدة 12 عاماً قبل تولي رئاسة "أوبر" في 2017، يقول "حينما تنظر إلى ستيف جوبز أو جيف بيزوس وجيمي ديمون تكتشف أن مسألة أن تصبح شخصاً عظيماً تستغرق وقتا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/مليونير-عصامي-شاب-يهديك-السر-3-عادات-تجعلك-من-أصحاب-الثروة-1072355458.html
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منوعات
ستصبح عظيما إذا تجنبت هذا الخطأ... نصيحة "ثمينة" من الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"
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حذر الرئيس التنفيذي لشركة النقل التشاركي "أوبر" من أن المبالغة في التخطيط قد تنسف فرصك في بناء حياة مهنية ناجحة.
وفي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لموقع "لينكد.إن"
قال دارا خسروشاهي "لا تبالغ في خططك لمستقبلك المهني.. أرى شباباً يرتكبون هذا الخطأ طوال الوقت".
ولا ينكر خسروشاهي أن وجود فكرة عامة بشأن ما تريد تحقيقه في مستقبلك المهني أمر ضروري، لكنه يحذر من أن تكون الفكرة ضيقة للغاية (مثل أريد أن أصل لهذا المنصب بحلول هذا التاريخ أو تكوين ثروة برقم محدد خلال فترة زمنية معينة)، لأن هذه الطريقة من التفكير قد تضيع عليك فرصا كان من الممكن أن تساعدك في تنمية حياة مهنية أكثر سعادة ونجاحا.
"أشجع على أن يكون لديك فكرة عن المسار الذي تريد السير خلاله، لكن يجب أن تكون منفتحا أمام الفرصة ومن ثم عليك القفز عليها والاستفادة منها. لم أكن أبدا في عجلة من أمري خلال مسيرتي المهنية، لأنه إذا كنت منفتحا وترغب حقا في صقل مهاراتك المهنية ستشعر بالرضا على نحو أكبر تجاه الوقت المستغرق لتحقيق ذلك".
خسروشاهي الذي عمل كرئيس تنفيذي لـ"إكسبيديا" لمدة 12 عاماً قبل تولي رئاسة "أوبر" في 2017، يقول "حينما تنظر إلى ستيف جوبز أو جيف بيزوس وجيمي ديمون تكتشف أن مسألة أن تصبح شخصاً عظيماً تستغرق وقتا".