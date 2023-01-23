https://sputnikarabic.ae/20230123/سلطات-لوغانسك-تعثر-على-مخبئ-يحتوي-على-300-كيلوغرام-من-المتفجرات-الأوكرانية-1072593024.html
سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية
سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية
أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، باكتشاف مخبئ يحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T05:19+0000
2023-01-23T05:19+0000
2023-01-23T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت السلطات الأمنية في لوغانسك بيانا قالت فيه: "نتيجة للرصد والمتابعة تم الكشف عن مخبئ سري في بلدة كودراياشوفكا بمنطقة كريمينسكي والتي وجد فيها المئات من المواد المتفجرة".وأوضحت السلطات أنه تم اكتشاف خمسة قذائف تستخدم للدبابات وإثنين من القذائف السائلة و 225 عنصرًا من الحماية الديناميكية من الإنتاج الأوكراني 4C20U (الوزن الإجمالي للتفجير البالغ 306 كيلوغرامات). وتابع البيان: "خلال تدابير التحقيق تبين أن الذخيرة المكتشفة والمتفجرات تم تخزينها من قبل مواطن أوكراني تابع لإحدى المجموعات القومية المتطرفة في البلدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية
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أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، باكتشاف مخبئ يحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.
وأصدرت السلطات الأمنية في لوغانسك بيانا قالت فيه: "نتيجة للرصد والمتابعة تم الكشف عن مخبئ سري في بلدة كودراياشوفكا بمنطقة كريمينسكي والتي وجد فيها المئات من المواد المتفجرة".
وأوضحت السلطات أنه تم اكتشاف خمسة قذائف تستخدم للدبابات وإثنين من القذائف السائلة و 225 عنصرًا من الحماية الديناميكية من الإنتاج الأوكراني 4C20U (الوزن الإجمالي للتفجير البالغ 306 كيلوغرامات).
وتابع البيان: "خلال تدابير التحقيق تبين أن الذخيرة المكتشفة والمتفجرات تم تخزينها من قبل مواطن أوكراني تابع لإحدى المجموعات القومية المتطرفة في البلدة".