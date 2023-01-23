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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/سلطات-لوغانسك-تعثر-على-مخبئ-يحتوي-على-300-كيلوغرام-من-المتفجرات-الأوكرانية-1072593024.html
سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية
سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية
أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، باكتشاف مخبئ يحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T05:19+0000
2023-01-23T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت السلطات الأمنية في لوغانسك بيانا قالت فيه: "نتيجة للرصد والمتابعة تم الكشف عن مخبئ سري في بلدة كودراياشوفكا بمنطقة كريمينسكي والتي وجد فيها المئات من المواد المتفجرة".وأوضحت السلطات أنه تم اكتشاف خمسة قذائف تستخدم للدبابات وإثنين من القذائف السائلة و 225 عنصرًا من الحماية الديناميكية من الإنتاج الأوكراني 4C20U (الوزن الإجمالي للتفجير البالغ 306 كيلوغرامات). وتابع البيان: "خلال تدابير التحقيق تبين أن الذخيرة المكتشفة والمتفجرات تم تخزينها من قبل مواطن أوكراني تابع لإحدى المجموعات القومية المتطرفة في البلدة".
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سلطات لوغانسك تعثر على مخبئ يحتوي على 300 كيلوغرام من المتفجرات الأوكرانية

05:19 GMT 23.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، باكتشاف مخبئ يحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.
وأصدرت السلطات الأمنية في لوغانسك بيانا قالت فيه: "نتيجة للرصد والمتابعة تم الكشف عن مخبئ سري في بلدة كودراياشوفكا بمنطقة كريمينسكي والتي وجد فيها المئات من المواد المتفجرة".
وأوضحت السلطات أنه تم اكتشاف خمسة قذائف تستخدم للدبابات وإثنين من القذائف السائلة و 225 عنصرًا من الحماية الديناميكية من الإنتاج الأوكراني 4C20U (الوزن الإجمالي للتفجير البالغ 306 كيلوغرامات).
وتابع البيان: "خلال تدابير التحقيق تبين أن الذخيرة المكتشفة والمتفجرات تم تخزينها من قبل مواطن أوكراني تابع لإحدى المجموعات القومية المتطرفة في البلدة".
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