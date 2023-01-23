https://sputnikarabic.ae/20230123/كاف-يبحث-عن-طفلة-جزائرية-ويجهز-لها-مفاجأة-ماذا-فعلت-في-المدرجات-1072617001.html
"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات
"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات
أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نداءً للعثور على طفلة جزائرية خطفت الأنظار بما فعلته في مدرجات ملعب وهران، خلال مباراة الكاميرون والكونغو في بطولة أمم... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T13:25+0000
2023-01-23T13:25+0000
2023-01-23T13:25+0000
نادي الفيديو
الجزائر
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وظهرت الفتاة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ليكتب "الكاف" على حساب الرسمي في تويتر "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".
الجزائر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الجزائر
"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات
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أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نداءً للعثور على طفلة جزائرية خطفت الأنظار بما فعلته في مدرجات ملعب وهران، خلال مباراة الكاميرون والكونغو في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان 2023) التي تستضيفها الجزائر.
وظهرت الفتاة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ليكتب "الكاف" على حساب الرسمي في تويتر "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".