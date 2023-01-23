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https://sputnikarabic.ae/20230123/كاف-يبحث-عن-طفلة-جزائرية-ويجهز-لها-مفاجأة-ماذا-فعلت-في-المدرجات-1072617001.html
"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات
"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات
أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نداءً للعثور على طفلة جزائرية خطفت الأنظار بما فعلته في مدرجات ملعب وهران، خلال مباراة الكاميرون والكونغو في بطولة أمم... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
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الجزائر
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وظهرت الفتاة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ليكتب "الكاف" على حساب الرسمي في تويتر "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".
الجزائر
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نادي الفيديو, الجزائر
نادي الفيديو, الجزائر

"كاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويجهز لها مفاجأة... ماذا فعلت في المدرجات

13:25 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / -رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / -
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أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نداءً للعثور على طفلة جزائرية خطفت الأنظار بما فعلته في مدرجات ملعب وهران، خلال مباراة الكاميرون والكونغو في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان 2023) التي تستضيفها الجزائر.
وظهرت الفتاة الجزائرية في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، ليكتب "الكاف" على حساب الرسمي في تويتر "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".
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