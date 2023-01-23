https://sputnikarabic.ae/20230123/كاميرات-المراقبة-تكشف-واقعة-مؤسفة-في-السعودية-ماذا-فعلت-ممرضة-بـ11-رضيعا؟-1072605668.html
كاميرات المراقبة تكشف واقعة مؤسفة في السعودية... ماذا فعلت ممرضة بـ11 رضيعا؟
كاميرات المراقبة تكشف واقعة مؤسفة في السعودية... ماذا فعلت ممرضة بـ11 رضيعا؟
أثارت واقعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات السعودية غضبا واسعا، حيث اعتدت ممرضة على مجموعة من الرُّضع. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:53+0000
2023-01-23T09:53+0000
2023-01-23T09:53+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقالت النيابة العامة السعودية إنه "بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع" وفقا لقناة العربية.وأشارت "كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل"، مؤكدة أنها قررت سجنها لمدة 5 سنوات.
السعودية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
كاميرات المراقبة تكشف واقعة مؤسفة في السعودية... ماذا فعلت ممرضة بـ11 رضيعا؟
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أثارت واقعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات السعودية غضبا واسعا، حيث اعتدت ممرضة على مجموعة من الرُّضع.
وقالت النيابة العامة السعودية إنه "بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع" وفقا لقناة العربية
.
وأضافت "كما تم رصدها بالاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات متجاوزة بذلك مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها".
وأشارت "كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل"، مؤكدة أنها قررت سجنها لمدة 5 سنوات.