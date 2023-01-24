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https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-النصر-يحصل-على-توقيع-الكرواتي-مودريتش-1072649639.html
إعلام: النصر السعودي يحصل على توقيع الكرواتي مودريتش
إعلام: النصر السعودي يحصل على توقيع الكرواتي مودريتش
أشار تقرير إعلامي سعودي أن نادي النصر حصل على توقيع نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدري الإسباني، لوكا مودريتش. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:48+0000
2023-01-24T12:17+0000
مجتمع
رياضة
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وأشار موقع "اليوم" السعودي أن نادي النصر حصل على توقيع اللاعب وأنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.هذا ويرتبط مودريتش مع ناديه الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري ويملك الحق في التوقيع مع أي نادي بدءا من يناير الجاري.وكان النصر السعودي سبق وأن تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويسعى لاستقطاب أسماء كبيرة.مودريتش لعب هذا الموسم مع ريال مدريد 23 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم، قطر 2022.
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رياضة

إعلام: النصر السعودي يحصل على توقيع الكرواتي مودريتش

11:48 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.01.2023)
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
يحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
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أشار تقرير إعلامي سعودي أن نادي النصر حصل على توقيع نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدري الإسباني، لوكا مودريتش.
وأشار موقع "اليوم" السعودي أن نادي النصر حصل على توقيع اللاعب وأنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
هذا ويرتبط مودريتش مع ناديه الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري ويملك الحق في التوقيع مع أي نادي بدءا من يناير الجاري.
وكان النصر السعودي سبق وأن تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويسعى لاستقطاب أسماء كبيرة.
مودريتش لعب هذا الموسم مع ريال مدريد 23 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم، قطر 2022.
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