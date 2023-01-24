إعلام: النصر السعودي يحصل على توقيع الكرواتي مودريتش
11:48 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.01.2023)
© AP Photo / Manu Fernandezيحتفل لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد على ملعب فرنسا في سانت دينيس بالقرب من باريس، 29 مايو 2022. فاز ريال مدريد على ليفربول 1-0.
© AP Photo / Manu Fernandez
أشار تقرير إعلامي سعودي أن نادي النصر حصل على توقيع نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدري الإسباني، لوكا مودريتش.
وأشار موقع "اليوم" السعودي أن نادي النصر حصل على توقيع اللاعب وأنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
النصر السعودي يريد تكرار نموذج ريال مدريد بتكوين جالاكتيكوس 👑— GOAL Arabia (@GoalAR) January 24, 2023
والبداية دائمًا كريستيانو رونالدو ✍️
ثم جاء دور لوكا مودريتش 👀 pic.twitter.com/D8jnMGezkS
هذا ويرتبط مودريتش مع ناديه الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري ويملك الحق في التوقيع مع أي نادي بدءا من يناير الجاري.
وكان النصر السعودي سبق وأن تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويسعى لاستقطاب أسماء كبيرة.
مودريتش لعب هذا الموسم مع ريال مدريد 23 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم، قطر 2022.