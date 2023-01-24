https://sputnikarabic.ae/20230124/إف-بي-آي-يتهم-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-بسرقة-100-مليون-دولار-من-العملات-المشفرة-1072655454.html

"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة

"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، كانت وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T13:33+0000

2023-01-24T13:33+0000

2023-01-24T13:41+0000

كوريا الشمالية

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102062/07/1020620757_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_c241927881e04a3ebadd75dcddfff8cb.jpg

وأشارت "إف بي آي" إلى أنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونغ يانغ، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل غن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو/ حزيران 2022.و"ريل غن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يواصل "تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".

https://sputnikarabic.ae/20220114/كيف-سرق-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-عملات-رقمية-تقدر-بـ400-مليون-دولار؟-1056207659.html

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية