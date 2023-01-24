https://sputnikarabic.ae/20230124/إف-بي-آي-يتهم-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-بسرقة-100-مليون-دولار-من-العملات-المشفرة-1072655454.html
"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة
"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، كانت وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:33+0000
2023-01-24T13:33+0000
2023-01-24T13:41+0000
كوريا الشمالية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102062/07/1020620757_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_c241927881e04a3ebadd75dcddfff8cb.jpg
وأشارت "إف بي آي" إلى أنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونغ يانغ، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل غن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو/ حزيران 2022.و"ريل غن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يواصل "تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20220114/كيف-سرق-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-عملات-رقمية-تقدر-بـ400-مليون-دولار؟-1056207659.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102062/07/1020620757_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_cb1bc193d373dbe570e2cdfda10dd871.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة
13:33 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، كانت وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال العام الماضي.
وأشارت "إف بي آي" إلى أنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونغ يانغ، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة
"سي إن بي سي" الأمريكية.
وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل غن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو/ حزيران 2022.
و"ريل غن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم
" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يواصل "تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".