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https://sputnikarabic.ae/20230124/إف-بي-آي-يتهم-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-بسرقة-100-مليون-دولار-من-العملات-المشفرة-1072655454.html
"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة
"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، كانت وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:33+0000
2023-01-24T13:41+0000
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وأشارت "إف بي آي" إلى أنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونغ يانغ، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل غن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو/ حزيران 2022.و"ريل غن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يواصل "تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20220114/كيف-سرق-هاكرز-من-كوريا-الشمالية-عملات-رقمية-تقدر-بـ400-مليون-دولار؟-1056207659.html
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كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"إف بي آي" يتهم "هاكرز" من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة

13:33 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / Mandel Nganمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، كانت وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال العام الماضي.
وأشارت "إف بي آي" إلى أنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونغ يانغ، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل غن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو/ حزيران 2022.
و"ريل غن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.
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وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يواصل "تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".
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