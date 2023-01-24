https://sputnikarabic.ae/20230124/المصالحة-الروسي-يرصد-5-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1072678779.html
المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T23:07+0000
2023-01-24T23:07+0000
2023-01-24T23:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، يوم أمس الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة إدلب وعمليتين أخريين في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة حماة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، يوم أمس الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة إدلب وعمليتين أخريين في محافظة اللاذقية وعملية واحدة في محافظة حماة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.