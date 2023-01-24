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رئيسي: إيران ستقف إلی جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
رئيسي: إيران ستقف إلی جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:42+0000
2023-01-24T14:42+0000
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ووفقا لوكالة "تسنيم"، جاء ذلك لدى استقباله وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، اليوم الثلاثاء.وخلال اللقاء، وصف رئيسي العلاقات بين دمشق وطهران بأنها استراتيجية.وأكد الرئيس الإيراني أن طهران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا خلال فترة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل.بدوره، قال وزير الدفاع السوري إن سوريا انتصرت على الإرهاب بدعم من أصدقائها الحقيقيين، لافتا إلى الأعداء دائمًا يترقبون فرصة لإلحاق الضرر بالعلاقات الأخوية بين سوريا وإيران، حسب تعبيره.ولكنه أكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وقوية للغاية بحيث لا يمكن لأحد أن يضر بها.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

رئيسي: إيران ستقف إلی جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار

14:42 GMT 24.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين.
ووفقا لوكالة "تسنيم"، جاء ذلك لدى استقباله وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، اليوم الثلاثاء.
وخلال اللقاء، وصف رئيسي العلاقات بين دمشق وطهران بأنها استراتيجية.

وأشار إلى أن "إيران صديق حقيقي للأمة السورية، ودليل على ذلك بأنها إلى جانب الشعب والحكومة السورية خلال فترة مواجهة الإرهاب".

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا خلال فترة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل.
بدوره، قال وزير الدفاع السوري إن سوريا انتصرت على الإرهاب بدعم من أصدقائها الحقيقيين، لافتا إلى الأعداء دائمًا يترقبون فرصة لإلحاق الضرر بالعلاقات الأخوية بين سوريا وإيران، حسب تعبيره.
ولكنه أكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وقوية للغاية بحيث لا يمكن لأحد أن يضر بها.
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