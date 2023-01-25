https://sputnikarabic.ae/20230125/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يناقش-مع-زيلينسكي-دعم-الحلف-لأوكرانيا--1072710575.html
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا
ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عبر الهاتف مع فلاديمير زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:37+0000
2023-01-25T16:37+0000
2023-01-25T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
أخبار أوكرانيا
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وكتب الأمين العام للحلف في منشور عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء "لقد تحدثت مع الرئيس زيلينسكي عن العدوان الروسي على أوكرانيا. سيستمر حلفاء الناتو في دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، على حد قوله.أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، في المرحلة الأولى، سيتم توفير سرية مكونة من 14 دبابة من طراز A6 ليوبارد 2 من مخزون بوندسوير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريبا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا.ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن نقل دبابات "أبرامز" إلى الأوكرانيين.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا
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ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عبر الهاتف مع فلاديمير زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا.
وكتب الأمين العام للحلف في منشور عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء "لقد تحدثت مع الرئيس زيلينسكي عن العدوان الروسي على أوكرانيا. سيستمر حلفاء الناتو في دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، على حد قوله.
أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، في المرحلة الأولى، سيتم توفير سرية مكونة من 14 دبابة من طراز A6 ليوبارد 2 من مخزون بوندسوير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريبا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا.
ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن نقل دبابات "أبرامز" إلى الأوكرانيين.