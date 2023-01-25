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https://sputnikarabic.ae/20230125/الولايات-المتحدة-تختبر-محركا-نوويا-للبعثات-المستقبلية-إلى-المريخ-1072688330.html
الولايات المتحدة تختبر محركا نوويا للبعثات المستقبلية إلى المريخ
الولايات المتحدة تختبر محركا نوويا للبعثات المستقبلية إلى المريخ
أعلنت وكالة "ناسا" ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدّمة الأمريكية "داربا" يوم الثلاثاء عن تعاونهما لاختبار محرك صاروخ حراري نووي في الفضاء في خطوة رئيسة... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:23+0000
2023-01-25T10:23+0000
مجتمع
علوم
كوكب المريخ
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وستشارك الوكالتان الأمريكيتان في برنامج صاروخ أجايل لعمليات الفضاء المحاذي للقمر "دراكو" لاستخدام صاروخ حراري نووي يسمح بتسريع وقت السفر إلى الفضاء، مما يقلل من المخاطر على رواد الفضاء، وفقا لوكالة "ناسا". ويعد تقليل وقت السفر مكونا رئيسا للبعثات البشرية إلى المريخ، حيث تتطلب الرحلات الطويلة المزيد من الإمدادات وأنظمة أكثر قوة. وقال مدير "ناسا" بيل نيلسون "ستعمل "ناسا" مع شريكنا طويل الأمد (داربا) لتطوير وإظهار تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2027. فبمساعدة هذه التكنولوجيا الجديدة، يمكن لرواد الفضاء السفر من وإلى الفضاء السحيق بشكل أسرع من أي وقت مضى-- وهي قدرة كبيرة استعدادا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ".
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علوم, كوكب المريخ
علوم, كوكب المريخ

الولايات المتحدة تختبر محركا نوويا للبعثات المستقبلية إلى المريخ

10:23 GMT 25.01.2023
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Marsالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
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أعلنت وكالة "ناسا" ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدّمة الأمريكية "داربا" يوم الثلاثاء عن تعاونهما لاختبار محرك صاروخ حراري نووي في الفضاء في خطوة رئيسة استعدادا لإرسال أولى البعثات المأهولة إلى المريخ.
وستشارك الوكالتان الأمريكيتان في برنامج صاروخ أجايل لعمليات الفضاء المحاذي للقمر "دراكو" لاستخدام صاروخ حراري نووي يسمح بتسريع وقت السفر إلى الفضاء، مما يقلل من المخاطر على رواد الفضاء، وفقا لوكالة "ناسا".
ويعد تقليل وقت السفر مكونا رئيسا للبعثات البشرية إلى المريخ، حيث تتطلب الرحلات الطويلة المزيد من الإمدادات وأنظمة أكثر قوة.
وقال مدير "ناسا" بيل نيلسون "ستعمل "ناسا" مع شريكنا طويل الأمد (داربا) لتطوير وإظهار تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2027. فبمساعدة هذه التكنولوجيا الجديدة، يمكن لرواد الفضاء السفر من وإلى الفضاء السحيق بشكل أسرع من أي وقت مضى-- وهي قدرة كبيرة استعدادا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ".
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