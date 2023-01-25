https://sputnikarabic.ae/20230125/خبير-الولايات-المتحدة-تذبح-أوروبا-1072704134.html
خبير: الولايات المتحدة "تذبح" أوروبا
خبير: الولايات المتحدة "تذبح" أوروبا
نناقش في هذه الحلقة: ألمانيا وأسبانيا ترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا؛ إرهابيو إدلب يستعدون لاستفزازات ضد الجيشين السوري والروسي؛ ملف انفجار مرفأ بيروت... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:57+0000
2023-01-25T14:57+0000
2023-01-25T14:57+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الولايات المتحدة تذبح أوروبا
خبير: الولايات المتحدة تذبح أوروبا
بعد تردد وتفكير طويل، قررت ألمانيا ومن بعدها أسبانيا، وفنلندا، إرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا، فما الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار رغم المجازفة بالعلاقات مع روسيا، واعتراض سياسيين ومواطنيين؟حول هذا الموضوع، قال الممثل السابق للجالية العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي لـ"بلا قيود":واعتبر الشامي أن من يحكم أوكرانيا عبارة عن عصابة ومرتزقة حرب، فهم لا يحاربون من أجل قضية ما، بل فقط من أجل كسب المال، وزيلينسكي باع وطنه، وجيشه، لأن هذا الفساد الكبير الذي يطال كل مؤسسات الدولة من أعلى الهرم لأسفله يعني أن زيلينسكي شريك في هذا الفساد وتغاضى عنه.لماذا عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجدداقال مدعي عام محكمة التمييز في لبنان غسان عويدات، إن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لم يعد له صلاحيات بحكم القانون، وطالب الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قراراته.يقول الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"بلا قيود" في قراءته للمشهد القضائي الحاصل حاليا في لبنان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الولايات المتحدة "تذبح" أوروبا
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نناقش في هذه الحلقة: ألمانيا وأسبانيا ترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا؛ إرهابيو إدلب يستعدون لاستفزازات ضد الجيشين السوري والروسي؛ ملف انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجددا؛ أنقرة تنفي إمكانية انسحابها من حلف الناتو؛ وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد على وجود القمح؛ صحفي "سبوتنيك" المعتقل يكتب رسالة من معتقله في لاتفيا.
بعد تردد وتفكير طويل، قررت ألمانيا ومن بعدها أسبانيا، وفنلندا، إرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا، فما الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار رغم المجازفة بالعلاقات مع روسيا، واعتراض سياسيين ومواطنيين؟
حول هذا الموضوع، قال الممثل السابق للجالية العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي لـ"بلا قيود":
"هذه الدبابات ستؤدي إلى رفع حجم ومستوى المواجهة وبالتالي زيادة الخسائر لكل الأطراف، وهذا ما حذرت منه روسيا، وكنت في اليومين الماضيين مطلع على كثير من النقاشات التي جرت في البرلمان والأروقة السياسية، ومعظم السياسيين والبرلمانيين والمواطنين بالإجماع يرفضون إرسال هذه الدبابات لكييف أو الدخول في هذا الصراع، وحتى المستشار الألماني أولاف شولتس نفسه كان يرفض هذا الموضوع، لكن ضغوطات غير مسبوقة، وتهديدات واضحة جدا من قبل الولايات المتحدة على مدار الساعة، وتهديد بمعاقبة وعزل ألمانيا، وافتعال قطيعة بينها وبين بقية دول الاتحاد، دفعته للقبول على مضض، والألمان يعون جيدا حجم خطورة هذه المسألة، والتخوف الأكبر إن استمرت سلسلة التنازلات أمام الضغط الأمريكي، بما يهدد الاستقرار والأمن في أوروبا والعالم كله، لأن أمريكا لا يهمها علاقات الشراكة لا في الشرق ولا في الغرب ولا أي مكان آخر من العالم ، هدفها الوحيد تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصالح الحلفاء، واليوم أصبح واضحا أنها تبيع وتذبح أوروبا فالحرب ليست موجهة ضد روسيا فقط بل أيضا ضد أوروبا، لكي تمنع أي تقارب مع روسيا والصين بما أن العلاقات بين برلين وموسكو كانت جيدة ونحو تحسن، والشارع الأوروبي كما السياسيون يعلم ذلك".
واعتبر الشامي أن من يحكم أوكرانيا عبارة عن عصابة ومرتزقة حرب، فهم لا يحاربون من أجل قضية ما، بل فقط من أجل كسب المال، وزيلينسكي باع وطنه، وجيشه، لأن هذا الفساد الكبير الذي يطال كل مؤسسات الدولة من أعلى الهرم لأسفله يعني أن زيلينسكي شريك في هذا الفساد وتغاضى عنه.
لماذا عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددا
قال مدعي عام محكمة التمييز في لبنان غسان عويدات، إن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لم يعد له صلاحيات بحكم القانون، وطالب الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قراراته.
يقول الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"بلا قيود" في قراءته للمشهد القضائي الحاصل حاليا في لبنان:
"في الواقع نحن أمام اشتباك قضائي- قضائي غير مسبوق، ومشهد قانوني معقد للغاية، بفعل تضارب المواقف بين الرئيس طارق بيطار من جهة، والنيابة العامة التمييزية من جهة ثانية، والقرار بيطار كان مفاجئا للغاية، في عودته للتحقيقات بعد نحو سنة وشهرين من عزوفه عن استكمالها، وموقفه المفاجئ يتعارض مع التدبير الذي اتخذه في إحجامه عن الاستمرار في التحقيقات لحين الفصل والرد من محكمة التمييز المدنية، وموقفه هذا يثير التساؤلات المتعددة في هذا الخصوص".
التفاصيل في الملف الصوتي...