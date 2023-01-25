https://sputnikarabic.ae/20230125/روسيا-تبني-سفينة-مع-منصة-لهبوط-الطائرات-المسيرة-1072683783.html
روسيا تبني سفينة مع منصة لهبوط الطائرات المسيرة
روسيا تبني سفينة مع منصة لهبوط الطائرات المسيرة
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن البحرية الروسية ستختبر منصة على إحدى السفن الحربية لتبسيط إقلاع وهبوط المروحيات والطائرات المسيّرة على سطح السفينة في ظل... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T08:44+0000
2023-01-25T08:44+0000
2023-01-25T08:44+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال المصدر: "تلقت قيادة البحرية من المطورين الوثائق الخاصة بالمنصة الدوارة اللازمة لوضعها على متن سفينة حربية. وقد بدأ العمل عليها. في السنوات المقبلة، يمكننا أن نتوقع أن يكون لدى الأسطول الروسي أول سفينة بمنصة دوارة لإقلاع وهبوط المروحيات".ولم يحدد المصدر أيا من السفن يخطط لتجهيزها بالمنصة، وأيضًا ما إذا كان سيكون مشروعًا جديدًا أم أن أحد المشاريع الحالية سيتم تكييفه مع المنصة.تتيح المنصة تبسيط وتأمين إقلاع وهبوط المروحيات أو الطائرات المسيّرة على سطح السفينة من خلال تعويض الانقلاب في الظروف الجوية السيئة: الرياح القوية، أعالي البحار.وأضاف المصدر أنه يمكن أيضًا استخدام الابتكار كأساس للرافعات والمنحدرات والسلالم وغيرها من المعدات على سفن الإمداد عندما يكون ذلك ضروريًا للحد من تأثير الظروف البيئية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تبني سفينة مع منصة لهبوط الطائرات المسيرة
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أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن البحرية الروسية ستختبر منصة على إحدى السفن الحربية لتبسيط إقلاع وهبوط المروحيات والطائرات المسيّرة على سطح السفينة في ظل الرياح القوية والبحار الهائجة.
وقال المصدر: "تلقت قيادة البحرية من المطورين الوثائق الخاصة بالمنصة الدوارة اللازمة لوضعها على متن سفينة حربية. وقد بدأ العمل عليها. في السنوات المقبلة، يمكننا أن نتوقع أن يكون لدى الأسطول الروسي أول سفينة بمنصة دوارة لإقلاع وهبوط المروحيات".
ولم يحدد المصدر أيا من السفن يخطط لتجهيزها بالمنصة، وأيضًا ما إذا كان سيكون مشروعًا جديدًا أم أن أحد المشاريع الحالية سيتم تكييفه مع المنصة.
تتيح المنصة تبسيط وتأمين إقلاع وهبوط المروحيات أو الطائرات المسيّرة على سطح السفينة من خلال تعويض الانقلاب في الظروف الجوية السيئة: الرياح القوية، أعالي البحار.
وأضاف المصدر أنه يمكن أيضًا استخدام الابتكار كأساس للرافعات والمنحدرات والسلالم وغيرها من المعدات على سفن الإمداد عندما يكون ذلك ضروريًا للحد من تأثير الظروف البيئية.