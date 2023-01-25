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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/صحيفة-مي-28-الروسية-تدمر-دبابة-تشالنجر-البريطانية-في-أوكرانيا-بضربة-واحدة-1072695242.html
صحيفة: "مي-28" الروسية تدمر دبابة "تشالنجر" البريطانية في أوكرانيا بضربة واحدة
صحيفة: "مي-28" الروسية تدمر دبابة "تشالنجر" البريطانية في أوكرانيا بضربة واحدة
يعتقد الخبراء الصينيون أن دبابة "تشالنجر" البريطانية ستواجه مشكلة عند لقائها بمروحيات "مي-28" الروسية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:10+0000
2023-01-25T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أشار الخبراء الصينيون إلى أن المروحية "مي-28" تحمل صاروخًا موجهًا "جو - أرض"، ينتمي إلى فئة الأسلحة العالية الدقة. هذا صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، يُعرف أيضًا باسم "المنتج 305".قال محللون صينيون: "يمكن لهذا الصاروخ المضاد للدبابات أن يضرب المركبات الأرضية بدقة كبيرة"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "سوهو" الصينية.كما أشار المحللون إلى أن المملكة المتحدة اتخذت أخيرا قرارًا اعتبر مخزيًا في الصين: قررت لندن إرسال 14 دبابة "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يناقش الناتو إمكانية تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية وأبرامز الأمريكية.وأضاف الخبراء: "لكن المروحية القتالية مي-28، قادرة على تدمير تشالنجر 2 البريطانية بضربة واحدة".وأكد الخبراء أن الدبابة الإنجليزية في أوكرانيا ستواجه عدواً قاسياً. ويمكن لمروحيات مي-28إن، المسلحة بهذه الصواريخ، مساعدة الجيش الروسي على قلب الوضع لصالحه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: "مي-28" الروسية تدمر دبابة "تشالنجر" البريطانية في أوكرانيا بضربة واحدة

12:10 GMT 25.01.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن»
مناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن» - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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يعتقد الخبراء الصينيون أن دبابة "تشالنجر" البريطانية ستواجه مشكلة عند لقائها بمروحيات "مي-28" الروسية.
أشار الخبراء الصينيون إلى أن المروحية "مي-28" تحمل صاروخًا موجهًا "جو - أرض"، ينتمي إلى فئة الأسلحة العالية الدقة. هذا صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، يُعرف أيضًا باسم "المنتج 305".
قال محللون صينيون: "يمكن لهذا الصاروخ المضاد للدبابات أن يضرب المركبات الأرضية بدقة كبيرة"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "سوهو" الصينية.
كما أشار المحللون إلى أن المملكة المتحدة اتخذت أخيرا قرارًا اعتبر مخزيًا في الصين: قررت لندن إرسال 14 دبابة "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يناقش الناتو إمكانية تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية وأبرامز الأمريكية.
وأضاف الخبراء: "لكن المروحية القتالية مي-28، قادرة على تدمير تشالنجر 2 البريطانية بضربة واحدة".
وأكد الخبراء أن الدبابة الإنجليزية في أوكرانيا ستواجه عدواً قاسياً. ويمكن لمروحيات مي-28إن، المسلحة بهذه الصواريخ، مساعدة الجيش الروسي على قلب الوضع لصالحه.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
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