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https://sputnikarabic.ae/20230125/طهران-تفرض-عقوبات-على-4-كيانات-و30-مسؤولا-أوروبيين-لدعمهم-العنف-في-إيران-1072697642.html
طهران تفرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا أوروبيين لدعمهم العنف في إيران
طهران تفرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا أوروبيين لدعمهم العنف في إيران
أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم "الإرهاب والعنف"، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:53+0000
2023-01-25T12:53+0000
إيران
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طهران-سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "تم فرض عقوبات على 3 مؤسسات و22 شخصا أوروبيا وعلى مؤسسة واحدة و8 مسؤولين بريطانيين لدعمهم الإرهاب والمجموعات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية والمشاركة في تشديد العقوبات الاقتصادية على البلاد".وكانت إيران قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20221031/إيران-تفرض-عقوبات-على-10-أشخاص-و4-مؤسسات-أمريكية-لتحريضها-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-1069690020.html
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إيران, العالم
إيران, العالم

طهران تفرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا أوروبيين لدعمهم العنف في إيران

12:53 GMT 25.01.2023
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo
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أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم "الإرهاب والعنف"، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات الأخيرة في إيران.
طهران-سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "تم فرض عقوبات على 3 مؤسسات و22 شخصا أوروبيا وعلى مؤسسة واحدة و8 مسؤولين بريطانيين لدعمهم الإرهاب والمجموعات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية والمشاركة في تشديد العقوبات الاقتصادية على البلاد".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
إيران تفرض عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات أمريكية بتهمة التحريض على أعمال الشغب الأخيرة
31 أكتوبر 2022, 17:49 GMT
وكانت إيران قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.
جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة "إرنا".
وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".
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