https://sputnikarabic.ae/20230125/عمران-خان-يعرب-عن-ثقته-بالفوز-في-الانتخابات-الباكستانية-المقبلة-1072687261.html

عمران خان يعرب عن ثقته بالفوز في الانتخابات الباكستانية المقبلة

عمران خان يعرب عن ثقته بالفوز في الانتخابات الباكستانية المقبلة

أعرب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، عن ثقته في العودة إلى السلطة هذا العام، مشيرًا إلى تخوفه من احتمالية "تزوير الانتخابات". 25.01.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن خان، قوله بأنه "في حال فوزه فلا بديل عن دعم استمرار دور صندوق النقد الدولي في البلاد، حتى لا تؤول البلاد إلى وضع سريلانكا".وأضاف خان إنه يعد خطة جذرية لدعم الاقتصاد الذي يتوقع أن يكون في حالة أسوأ بحلول موعد الانتخابات، المرجح إجراءها ما بعد شهر أغسطس/آب المقبل.وتعهد خان باتباع "سياسة خارجية مستقلة لا تعتمد على أي دولة مثل الولايات المتحدة أو الصين"، ضاربًا مثالا بالهند المنافس اللدود، صاحبة العلاقات الودية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال تستورد النفط المخفض من روسيا وتتداول مع الصين.وأشاد خان بعلاقته السابقة مع الرئيس السابق دونالد ترمب، لافتًا إلى أن علاقته تدهورت مع الولايات المتحدة بعد اعتلاء جو بايدن السلطة، مرجّعًا السبب في ذلك إلى أن واشنطن لم تكن بحاجة إلى شخص يلومها على خروجها من أفغانستان.ويتخوف رئيس وزراء باكستان السابق من تزوير الانتخابات المقبلة لإبقائه خارج السلطة، لافتاً إلى أن الائتلاف الحاكم لشريف وبعض أعضاء مؤسسة البلاد "خائفون" لأنهم "كانوا جزءا من تغيير النظام، نحن نعرف بالضبط من المسؤول عن ذلك".ولفت خان إلى أنه لا يزال يعتقد أن حياته في خطر، ملقيا باللوم على رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، وأحد ضباط جهاز المخابرات في هجوم تعرض له في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو الاتهام الذي نفاه كلاهما.يذكر أنه في 9 أبريل/ نيسان، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء. في 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة آنذاك نواز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية - شمال كرئيس جديد للوزراء.

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