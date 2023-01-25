https://sputnikarabic.ae/20230125/لافروف-ستتم-مناقشة-إنشاء-عملة-موحدة-لدول-بريكس--خلال-القمة-1072699185.html
لافروف: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس" خلال القمة
لافروف: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس" خلال القمة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مبادرة إنشاء عملة لمجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا)، ستجري مناقشتها،... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:26+0000
2023-01-25T13:26+0000
2023-01-25T13:26+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنغولي جواو لورنسو في لواندا، اليوم الأربعاء: "هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه المبادرات، والتي ظهرت... قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.وأضاف لافروف: "سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس، التي ستعقد في جمهورية جنوب أفريقيا في نهاية أغسطس، حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الأفريقية... بما في ذلك الرئيس لورنسو (رئيس أنغولا)".كما ستتم دعوة مجموعة من الدول الأفريقية لحضور قمة "بريكس" في جمهورية جنوب أفريقيا.ويقوم الوزير لافروف في جولة أفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، يزور خلالها جنوب أفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا وبتسوانا.وشملت جولة لافروف الأفريقية الأولى، في تموز/يوليو الماضي، كلا من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس" خلال القمة
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مبادرة إنشاء عملة لمجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا)، ستجري مناقشتها، خلال القمة المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، في آب/أغسطس المقبل.
وقال لافروف للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنغولي جواو لورنسو في لواندا، اليوم الأربعاء: "هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه المبادرات، والتي ظهرت... قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأضاف لافروف: "سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس، التي ستعقد في جمهورية جنوب أفريقيا في نهاية أغسطس، حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الأفريقية... بما في ذلك الرئيس لورنسو (رئيس أنغولا)".
كما ستتم دعوة مجموعة من الدول الأفريقية لحضور قمة "بريكس" في جمهورية جنوب أفريقيا.
ويقوم الوزير لافروف في جولة أفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، يزور خلالها جنوب أفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا وبتسوانا.
وشملت جولة لافروف الأفريقية الأولى، في تموز/يوليو الماضي، كلا من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.