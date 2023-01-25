https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-قسيس-وإصابة-4-آخرين-في-حادث-طعن-داخل-كنيسة-بجنوب-إسبانيا--1072715478.html
مقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيسة بجنوب إسبانيا
مقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيسة بجنوب إسبانيا
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، بمقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيستين في بلدية الجزيرة الخضراء بمقاطعة قادش الإسبانية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T19:58+0000
2023-01-25T19:58+0000
2023-01-25T20:13+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل سيفًا يابانيًا (كاتانا)، وقد هاجم قساوسة الكنيسة، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.ونقلت الصحيفة عن شرطة البلدية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به وهو من أصل مغربي، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.والقتيل هو قس لكنيسة دي لا بالما، وأحد المصابين وهو في حالة خطيرة هو كاهن راعي كنيسة سان إيسيدرو، بحسب المعلومات الأولية. تم القبض على المهاجم، كما أكدت ذلك الشرطة الوطنية. في الوقت الحالي، لا تزال أسباب الجريمة غير معروفة وما إذا كان هناك أي دافع ديني وراءها، بحسب الصحيفة.وذهب الجاني إلى كنيسة سان إيسيدرو، الواقعة في أحد أكثر الأحياء شعبية في المدينة، وبعد مجادلة مع الكاهن، طعنه بالسيف. في وقت لاحق، انتقل هذا الشخص إلى كنيسة نويسترا سينورا دي لا بالما، الكنيسة الرئيسية للمدينة، وهناك أنهى حياة القس، دييغو فالنسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيسة بجنوب إسبانيا
19:58 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 20:13 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، بمقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيستين في بلدية الجزيرة الخضراء بمقاطعة قادش الإسبانية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل سيفًا يابانيًا (كاتانا)، وقد هاجم قساوسة الكنيسة، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.
ونقلت الصحيفة عن شرطة البلدية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به وهو من أصل مغربي، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.
والقتيل هو قس لكنيسة دي لا بالما، وأحد المصابين وهو في حالة خطيرة هو كاهن راعي كنيسة سان إيسيدرو، بحسب المعلومات الأولية.
تم القبض على المهاجم، كما أكدت ذلك الشرطة الوطنية.
في الوقت الحالي، لا تزال أسباب الجريمة غير معروفة وما إذا كان هناك أي دافع ديني وراءها، بحسب الصحيفة
.
وذهب الجاني إلى كنيسة سان إيسيدرو، الواقعة في أحد أكثر الأحياء شعبية في المدينة، وبعد مجادلة مع الكاهن، طعنه بالسيف.
في وقت لاحق، انتقل هذا الشخص إلى كنيسة نويسترا سينورا دي لا بالما، الكنيسة الرئيسية للمدينة، وهناك أنهى حياة القس، دييغو فالنسيا.