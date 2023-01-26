https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الأمريكية-بلينكن-يبدأ-الأحد-المقبل-جولة-إلى-مصر-وإسرائيل-والضفة-الغربية-1072747874.html
الخارجية الأمريكية: بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
الخارجية الأمريكية: بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جولة إلى الشرق الأوسط، تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:10+0000
2023-01-26T15:10+0000
2023-01-26T15:18+0000
العالم
وزير الخارجية الأمريكي
مصر
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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن "الوزير بلينكن سيقوم بجولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين".وأضافت أن "بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية".هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, مصر
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, مصر
الخارجية الأمريكية: بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
15:10 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جولة إلى الشرق الأوسط، تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين.
القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن "الوزير بلينكن سيقوم بجولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين".
وأضافت أن "بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية".
هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة
"تايمز اوف إسرائيل".