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https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الروسية-ظهور-ممثلي-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-في-أرمينيا-سيفضي-لتفاقم-الخلافات-القائمة-1072745531.html
الخارجية الروسية: ظهور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا سيفضي لتفاقم الخلافات القائمة
الخارجية الروسية: ظهور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا سيفضي لتفاقم الخلافات القائمة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ظهور ممثلي الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا لا يمكن إلا أن يجلب المواجهة الجيوسياسية إلى المنطقة ويزيد من حدة... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T13:50+0000
2023-01-26T13:50+0000
روسيا
قوات حفظ السلام
أخبار الاتحاد الأوروبي
قره باغ
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موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "إن ظهور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا، والذي تحول [الاتحاد الأوروبي] إلى ملحق بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويتبع سياسة المواجهة في فضاء رابطة الدول المستقلة، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى المواجهة الجيوسياسية في المنطقة ويزيد من تفاقم حدة الخلافات القائمة. لا ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية المعلنة لبعثة الاتحاد الأوروبي مضللة - حيث يتم تشكيلها في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي مع كل العواقب المترتبة على ذلك".وأضافت وزارة الخارجية : "إنهم سيردون (قوات حفظ السلام الروسية وحرس الحدود) على سلوك مراقبي الاتحاد الأوروبي مع مراعاة تطور الوضع" على الأرض.
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روسيا, قوات حفظ السلام, أخبار الاتحاد الأوروبي, قره باغ
روسيا, قوات حفظ السلام, أخبار الاتحاد الأوروبي, قره باغ

الخارجية الروسية: ظهور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا سيفضي لتفاقم الخلافات القائمة

13:50 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ظهور ممثلي الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا لا يمكن إلا أن يجلب المواجهة الجيوسياسية إلى المنطقة ويزيد من حدة الخلافات القائمة، مضيفةً أن محاولات الاتحاد الأوروبي لعرقلة جهود الوساطة الروسية في منطقة القوقاز يمكن أن تضر بالمصالح الأساسية للأرمن والأذربيجانيين وعودة السلام إلى المنطقة.
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "إن ظهور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا، والذي تحول [الاتحاد الأوروبي] إلى ملحق بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويتبع سياسة المواجهة في فضاء رابطة الدول المستقلة، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى المواجهة الجيوسياسية في المنطقة ويزيد من تفاقم حدة الخلافات القائمة. لا ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية المعلنة لبعثة الاتحاد الأوروبي مضللة - حيث يتم تشكيلها في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي مع كل العواقب المترتبة على ذلك".

ووفقا للبيان، إن وزارة الخارجية مقتنعة بأن العامل الرئيسي للاستقرار والأمن بالمنطقة في المستقبل المنظور يظل "وحدة حفظ السلام الروسية، الموجودة على أساس بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، وكذلك حرس الحدود الروس الذين يخدمون على الحدود الأرمينية".

وأضافت وزارة الخارجية : "إنهم سيردون (قوات حفظ السلام الروسية وحرس الحدود) على سلوك مراقبي الاتحاد الأوروبي مع مراعاة تطور الوضع" على الأرض.
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