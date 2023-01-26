https://sputnikarabic.ae/20230126/النصر-السعودي-يتلقى-أول-هزيمة-ثقيلة-بمشاركة-رونالدو-ويودع-البطولة-فيديو-1072760403.html
"النصر" السعودي يتلقى أول هزيمة ثقيلة بمشاركة رونالدو ويودع البطولة... فيديو
"النصر" السعودي يتلقى أول هزيمة ثقيلة بمشاركة رونالدو ويودع البطولة... فيديو
حقق فريق "اتحاد جدة"، مساء اليوم الخميس، فوزا عريضا على نظيره "النصر" بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-1، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T20:45+0000
2023-01-26T20:45+0000
2023-01-26T20:51+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية
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وسجل ثلاثية الاتحاد كل من: رومارينهو في الدقيقة 15، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 43 ومهند الشنقيطي في الدقيقة 90+4.فيما سجل للنصر لاعبه تاليسكا في الدقيقة 67.وشهد تشكيل نادي الاتحاد تواجد المحترفين المصريين بصفوفه طارق حامد وأحمد حجازي أساسيين فيما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا بصفوف نادي النصر.وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية
"النصر" السعودي يتلقى أول هزيمة ثقيلة بمشاركة رونالدو ويودع البطولة... فيديو
20:45 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 20:51 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
حقق فريق "اتحاد جدة"، مساء اليوم الخميس، فوزا عريضا على نظيره "النصر" بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-1، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي.
وسجل ثلاثية الاتحاد كل من: رومارينهو في الدقيقة 15، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 43 ومهند الشنقيطي في الدقيقة 90+4.
فيما سجل للنصر لاعبه تاليسكا في الدقيقة 67.
وشهد تشكيل نادي الاتحاد تواجد المحترفين المصريين بصفوفه طارق حامد وأحمد حجازي أساسيين فيما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو
أساسيا بصفوف نادي النصر.
وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.
وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.
وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.