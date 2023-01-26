عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230126/انفصال-جبل-جليدي-بحجم-لندن-1072727942.html
انفصال جبل جليدي بحجم لندن
انفصال جبل جليدي بحجم لندن
شهد القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي تعادل مساحته مساحة العاصمة البريطانية لندن، خلال موجة مد ربيعية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:48+0000
2023-01-26T08:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103347/64/1033476426_0:375:2965:2043_1920x0_80_0_0_c361803c50cae3b264bf62497ae9c967.jpg
وأعلنت منظمة المسح البريطانية أنها رصدت انفصال جبل جليدي بمساحة 1550 كيلومترا مربعا عن جرف برنت الجليدي في القطب الجنوبي.ووصف دومينيك هودجسون،عالم الجليد في المنظمة، أن ما حصل غير مرتبط بالمناخ، قائلا: "كان حدث الانفصال هذا متوقعاً، وهو جزء من السلوك الطبيعي لجرف برنت الجليدي، وهو غير مرتبط بتغير المناخ".ومن المتوقع أن ينجرف الجبل الجليدي مع التيار على طول ساحل القطب الجنوبي، مثل الجبال الجليدية الضخمة السابقة. وسيستمر باحثو الأنهار الجليدية البريطانية في مراقبة الجبل الجليدي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103347/64/1033476426_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_faed83fc60f878ec4a66b20080af4376.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

انفصال جبل جليدي بحجم لندن

08:48 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورجبل جليدي
جبل جليدي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهد القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي تعادل مساحته مساحة العاصمة البريطانية لندن، خلال موجة مد ربيعية.
وأعلنت منظمة المسح البريطانية أنها رصدت انفصال جبل جليدي بمساحة 1550 كيلومترا مربعا عن جرف برنت الجليدي في القطب الجنوبي.
ووصف دومينيك هودجسون،عالم الجليد في المنظمة، أن ما حصل غير مرتبط بالمناخ، قائلا: "كان حدث الانفصال هذا متوقعاً، وهو جزء من السلوك الطبيعي لجرف برنت الجليدي، وهو غير مرتبط بتغير المناخ".
ومن المتوقع أن ينجرف الجبل الجليدي مع التيار على طول ساحل القطب الجنوبي، مثل الجبال الجليدية الضخمة السابقة. وسيستمر باحثو الأنهار الجليدية البريطانية في مراقبة الجبل الجليدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала