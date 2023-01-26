https://sputnikarabic.ae/20230126/انفصال-جبل-جليدي-بحجم-لندن-1072727942.html
انفصال جبل جليدي بحجم لندن
انفصال جبل جليدي بحجم لندن
شهد القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي تعادل مساحته مساحة العاصمة البريطانية لندن، خلال موجة مد ربيعية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:48+0000
2023-01-26T08:48+0000
2023-01-26T08:48+0000
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وأعلنت منظمة المسح البريطانية أنها رصدت انفصال جبل جليدي بمساحة 1550 كيلومترا مربعا عن جرف برنت الجليدي في القطب الجنوبي.ووصف دومينيك هودجسون،عالم الجليد في المنظمة، أن ما حصل غير مرتبط بالمناخ، قائلا: "كان حدث الانفصال هذا متوقعاً، وهو جزء من السلوك الطبيعي لجرف برنت الجليدي، وهو غير مرتبط بتغير المناخ".ومن المتوقع أن ينجرف الجبل الجليدي مع التيار على طول ساحل القطب الجنوبي، مثل الجبال الجليدية الضخمة السابقة. وسيستمر باحثو الأنهار الجليدية البريطانية في مراقبة الجبل الجليدي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انفصال جبل جليدي بحجم لندن
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شهد القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي تعادل مساحته مساحة العاصمة البريطانية لندن، خلال موجة مد ربيعية.
وأعلنت منظمة المسح البريطانية أنها رصدت انفصال
جبل جليدي بمساحة 1550 كيلومترا مربعا عن جرف برنت الجليدي في القطب الجنوبي.
ووصف دومينيك هودجسون،عالم الجليد في المنظمة، أن ما حصل غير مرتبط بالمناخ، قائلا: "كان حدث الانفصال هذا متوقعاً، وهو جزء من السلوك الطبيعي لجرف برنت الجليدي، وهو غير مرتبط بتغير المناخ".
ومن المتوقع أن ينجرف الجبل الجليدي مع التيار على طول ساحل القطب الجنوبي، مثل الجبال الجليدية الضخمة السابقة. وسيستمر باحثو الأنهار الجليدية البريطانية في مراقبة الجبل الجليدي.