عربي
https://sputnikarabic.ae/20230126/بعد-مقتل-9-فلسطينيين-في-جنين-إسرائيل-تنشر-القبة-الحديدية-في-الجنوب-تخوفا-من-إطلاق-حماس-للصواريخ-1072740243.html
بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ
بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ
يبحث الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:43+0000
2023-01-26T12:43+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" تخوّفًا من إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.وأوضح أن التخوف الإسرائيلي يأتي بعد دعوات من قطاع غزة للانتقام من نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية.وفي السياق نفسه، يجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، على خلفية سقوط 9 قتلى فلسطينيين في جنين، وتبادل إطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين في المخيم وقوات الجيش الإسرائيلي.وأكدت القناة العبرية "الـ 12"، أن وزير الدفاع سيعقد لقاء، في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع كل من رئيس هيئة الأركان في الجيش ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان".وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/52/1022175261_99:0:1580:1111_1920x0_80_0_0_3fbd511e87f854a5c55262d899ec37a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس

بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ

12:43 GMT 26.01.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبرTelegram
يبحث الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" تخوّفًا من إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.
وأوضح أن التخوف الإسرائيلي يأتي بعد دعوات من قطاع غزة للانتقام من نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، يجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، على خلفية سقوط 9 قتلى فلسطينيين في جنين، وتبادل إطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين في المخيم وقوات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت القناة العبرية "الـ 12"، أن وزير الدفاع سيعقد لقاء، في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع كل من رئيس هيئة الأركان في الجيش ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان".
وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала