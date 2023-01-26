https://sputnikarabic.ae/20230126/بعد-مقتل-9-فلسطينيين-في-جنين-إسرائيل-تنشر-القبة-الحديدية-في-الجنوب-تخوفا-من-إطلاق-حماس-للصواريخ-1072740243.html

بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ

بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ

يبحث الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T12:43+0000

2023-01-26T12:43+0000

2023-01-26T12:43+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" تخوّفًا من إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.وأوضح أن التخوف الإسرائيلي يأتي بعد دعوات من قطاع غزة للانتقام من نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية.وفي السياق نفسه، يجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، على خلفية سقوط 9 قتلى فلسطينيين في جنين، وتبادل إطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين في المخيم وقوات الجيش الإسرائيلي.وأكدت القناة العبرية "الـ 12"، أن وزير الدفاع سيعقد لقاء، في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع كل من رئيس هيئة الأركان في الجيش ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان".وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس