بعد مقتل 9 فلسطينيين في جنين... إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب تخوفا من إطلاق حماس للصواريخ
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
© AP Photo / Tsafrir Abayov
يبحث الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" تخوّفًا من إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.
שר הביטחון גלנט יקיים הערכת מצב בהשתתפות הרמטכ״ל וראש השב״כ— מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 26, 2023
وأوضح أن التخوف الإسرائيلي يأتي بعد دعوات من قطاع غزة للانتقام من نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية.
הלוחמים פוצצו מטעני חבלה בדירת מסתור, לפחות 9 פלסטינים נהרגו - רובם מחבלי הג'יהאד האיסלאמי pic.twitter.com/nPEkl0zAh3— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 26, 2023
وفي السياق نفسه، يجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في بلاده، على خلفية سقوط 9 قتلى فلسطينيين في جنين، وتبادل إطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين في المخيم وقوات الجيش الإسرائيلي.
تغطية صحفية: "#جنين تودع أبناءها الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على المخيم، صباح اليوم". pic.twitter.com/bK6eNS6xpO— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023
وأكدت القناة العبرية "الـ 12"، أن وزير الدفاع سيعقد لقاء، في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع كل من رئيس هيئة الأركان في الجيش ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان".
חמאס בגדה מאיים להגיב; רה"מ הפלסטיני: "קורא לאו"ם להתערב" https://t.co/QycSLmkcIx— Haaretz הארץ (@Haaretz) January 26, 2023
وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.