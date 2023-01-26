https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-الدول-الغربية-بدأت-مناقشة-إمكانية-تسليم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1072723445.html
صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا
صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا
قال دبلوماسيون إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:01+0000
2023-01-26T07:01+0000
2023-01-26T07:01+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.قال دبلوماسي من دولة شمال أوروبا: "ستكون الخطوة الطبيعية التالية ( لدعم أوكرانيا) تسليم المقاتلات".في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن المناقشة ستكون أكثر توتراً من مناقشة توريد الدبابات في وقت سابق.وأشار عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن سلطات بلدانهم تعتبر هذه الفكرة فاشلة، وما زالت مخاطر التصعيد عالية.قال أحد المسؤولين: "يمكننا مناقشة هذا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي، في تعليقه على قرار برلين توريد الدبابات، أن هذه خطوة خطيرة للغاية تنقل الصراع في أوكرانيا إلى مستوى جديد من المواجهة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا
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قال دبلوماسيون إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.
وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف
جارية.
قال دبلوماسي من دولة شمال أوروبا: "ستكون الخطوة الطبيعية التالية ( لدعم أوكرانيا) تسليم المقاتلات".
في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن المناقشة ستكون أكثر توتراً من مناقشة توريد الدبابات في وقت سابق.
وأشار عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن سلطات بلدانهم تعتبر هذه الفكرة فاشلة، وما زالت مخاطر التصعيد عالية.
قال أحد المسؤولين: "يمكننا مناقشة هذا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.
في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي، في تعليقه على قرار برلين توريد الدبابات، أن هذه خطوة خطيرة للغاية تنقل الصراع في أوكرانيا إلى مستوى جديد من المواجهة.