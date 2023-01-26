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https://sputnikarabic.ae/20230126/علماء-روس-يطورون-طعاما-خاصا-للجيش-1072741330.html
علماء روس يطورون طعاما خاصا للجيش
علماء روس يطورون طعاما خاصا للجيش
طوّر اختصاصيو مركز الأبحاث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء منتجات غذائية متخصصة للجيش المشارك في عملية عسكرية خاصة، والتي تسهم في التركيز... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:52+0000
2023-01-26T12:52+0000
روسيا
رصد عسكري
أغذية
الجيش الروسي
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وأكدت الخدمة الصحفية للمركز في بيان: "قام مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية بالتعاون مع شركاء صناعيين، بتطوير منتجات غذائية متخصصة للأفراد العسكريين الذين يؤدون مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وكذلك للمدنيين الذين أُجبروا على الوجود في أراضي العمليات العسكرية".وينتظر المصنعون أمرا لبدء الإنتاج الصناعي للمنتجات تحت الاسم العام "دونباس".وأوضح المطورون أن المنتجات والأنظمة الغذائية الجديدة مصممة للمساعدة في تركيز الانتباه وزيادة القدرة على التحمل وتعبئة جميع قوى الجسم للأداء النوعي للمهام ومساعدة الجنود على تحمل الظروف الجوية السيئة ودرجات الحرارة المنخفضة والضغط والتعب وقلة النوم. تم بالفعل اختبار الكثير من مكونات النظام الغذائي في الفضاء".
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روسيا, رصد عسكري, أغذية, الجيش الروسي
روسيا, رصد عسكري, أغذية, الجيش الروسي

علماء روس يطورون طعاما خاصا للجيش

12:52 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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طوّر اختصاصيو مركز الأبحاث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء منتجات غذائية متخصصة للجيش المشارك في عملية عسكرية خاصة، والتي تسهم في التركيز وزيادة القدرة على التحمل وتعبئة جميع قوى الجسم.
وأكدت الخدمة الصحفية للمركز في بيان: "قام مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية بالتعاون مع شركاء صناعيين، بتطوير منتجات غذائية متخصصة للأفراد العسكريين الذين يؤدون مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وكذلك للمدنيين الذين أُجبروا على الوجود في أراضي العمليات العسكرية".
وأضاف المركز أنه تم نقل الدُفعات الأولى من المنتجات إلى وكالة الطب الحيوي الفيدرالية في روسيا، وهي الأكاديمية الطبية العسكرية التي تحمل اسم .إم إس. كيروف، وغيرها من وكالات إنفاذ القانون التي تقدم العمل في منطقة الحرب.
وينتظر المصنعون أمرا لبدء الإنتاج الصناعي للمنتجات تحت الاسم العام "دونباس".
وأوضح المطورون أن المنتجات والأنظمة الغذائية الجديدة مصممة للمساعدة في تركيز الانتباه وزيادة القدرة على التحمل وتعبئة جميع قوى الجسم للأداء النوعي للمهام ومساعدة الجنود على تحمل الظروف الجوية السيئة ودرجات الحرارة المنخفضة والضغط والتعب وقلة النوم. تم بالفعل اختبار الكثير من مكونات النظام الغذائي في الفضاء".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:56 GMT
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