https://sputnikarabic.ae/20230127/الرئيس-الإيراني-يأمر-بإجراء-تحقيق-شامل-في-حادث-سفارة-أذربيجان-1072788776.html
الرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث سفارة أذربيجان
الرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث سفارة أذربيجان
أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران، اليوم الجمعة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T14:16+0000
2023-01-27T14:16+0000
2023-01-27T14:21+0000
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وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، على "تويتر": "فور سماع هذه الأنباء المحزنة، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل في الأمر، وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع الحكومة والأمة الأذربيجانية وأسرة الدبلوماسي المتوفي، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.أضاف جمشيدي في تغريدته على "تويتر": "أود أن أدين الحادث المأساوي للهجوم على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم المسلح على سفارة بلاده في إيران، بأنه "عمل إرهابي".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، إنه تم اعتقال منفذ الهجوم، وأن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى "دوافع شخصية وراء هذا الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20230127/أذربيجان-تعلن-إخلاء-سفارتها-في-طهران-وتحمل-إيران-مسؤولية-الهجوم-عليها-1072787436.html
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إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم
الرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث سفارة أذربيجان
14:16 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران، اليوم الجمعة.
وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، على "تويتر": "فور سماع هذه الأنباء المحزنة، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل في الأمر، وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع الحكومة والأمة الأذربيجانية وأسرة الدبلوماسي المتوفي، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، وفقا لوكالة
"مهر" الإيرانية.
أضاف جمشيدي في تغريدته على "تويتر": "أود أن أدين الحادث المأساوي للهجوم على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية
أدانت الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.
ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم المسلح على سفارة بلاده في إيران، بأنه "عمل إرهابي
".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.
وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، إنه تم اعتقال منفذ الهجوم، وأن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى "دوافع شخصية وراء هذا الهجوم
".