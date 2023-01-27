https://sputnikarabic.ae/20230127/المرايا-السائلة-تدخل-في-صناعة-التلسكوبات-المستقبلية-فيديو-1072766736.html

المرايا السائلة تدخل في صناعة التلسكوبات المستقبلية... فيديو

المرايا السائلة تدخل في صناعة التلسكوبات المستقبلية... فيديو

تعتزم شركة DARPA الأمريكية تطوير وتصنيع المرايا السائلة لتحل محل المرايا الزجاجية أو البريليوم البصرية في تلسكوبات الجيل التالي من خلال برنامج Zenith . 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T08:09+0000

2023-01-27T08:09+0000

2023-01-27T08:09+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072766584_0:1016:2048:2168_1920x0_80_0_0_63a7d9890c6b83ef3155682cb82bfb45.jpg

تتعدد مزايا التلسكوبات ذات المرآة السائلة، لكن تصنيعها لا يزال مهمة صعبة. يهدف فريق Zenith إلى التغلب على العديد من أوجه القصور الكامنة في تلسكوبات المرايا السائلة وبناء تلسكوبات أكبر وأكثر قدرة وأقل تكلفة في المستقبل القريب.طورت الشركة (DARPA) مشروع زينيث، وهو برنامج مدته أربع سنوات، لتصميم المرايا السائلة وتطويرها للتلسكوبات المستقبلية. الهدف هو استخدام تقنية المرآة السائلة كبديل للبصريات الزجاجية أو البريليوم، والتي تستخدم في صنع المرايا في التلسكوبات الأرضية والفضائية الحديثة.تعمل تلسكوبات المرآة السائلة على المبدأ الفيزيائي القائل بأن سطح السائل يمكن أن يشكل مكافئًا، وهو مثالي لتركيز الضوء.لقد كانت موجودة منذ سنوات عديدة، لكن القيود التقنية الكبيرة تمنع استخدامها. ومع ذلك، نظرًا لأن تكاليف بناء وصيانة البصريات "التقليدية" المتزايدة التعقيد أصبحت باهظة، فإن فكرة تطبيق المرايا السائلة منطقية بالتأكيد.قال الرائد في القوات الجوية مايكل ناياك، مدير برنامج Zenith، "تقضي تلسكوبات المرايا السائلة على جميع أوجه القصور في البصريات الزجاجية، لكنها تخلق تحديات فريدة نسعى للتغلب عليها في هذا البرنامج".كيف تعمل التلسكوبات العاكسة للسائل؟مبدأ تشغيل التلسكوبات هو في الأساس نفس مبدأ التلسكوب العاكس، مع الاختلاف الوحيد في أن المرآة في هذه الحالة تتكون من مادة سائلة. الميزة الرئيسية هي أن تشكيل الزجاج لتشكيل مرآة قطع مكافئ يتطلب معالجة شاقة ومكلفة. من ناحية أخرى، يتخذ السائل في الدوران شكل القطع المكافئ بشكل طبيعي بسبب مزيج من الجاذبية وقوة الطرد المركزي.يستخدم الزئبق كمادة سائلة - المادة الأكثر انعكاسًا لكل ما هو موجود. يحتوي تلسكوب زينيث الكبير في كندا على مرآة سائلة تحتوي على 28 لترًا من الزئبق في وعاء يدور كل ثماني ثوان ونصف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم