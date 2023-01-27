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بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 60 دبابة
بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 60 دبابة
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، في مقابلة مع قناة "سي تي في" الكندية أن بولندا، بالإضافة إلى "ليوبارد 2"، مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 60 دبابة أخرى. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:35+0000
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قال مورافيكي: "الآن نحن على استعداد لإرسال 60 من دباباتنا المطورة، 30 منها من طراز بي تي-91 تواردي، بالإضافة إلى تلك الدبابات، 14 دبابة ليوبارد 2".ولم يحدد ماهية المركبات القتالية الأخرى التي كان يتحدث عنها.وقال مورافيكي أيضًا إن بولندا أرسلت 250 دبابة إلى أوكرانيا قبل عام أو قبل ذلك.وكان قد صرح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم، أن أوكرانيا ستتلقى 60 دبابة قتال بولندية من طراز "PT-91 Twardy"، بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد 2" المعلن عنها.وأعلن نائب وزير الدفاع الوطني البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش، في وقت سابق، أن البلاد مستعدة لإرسال 14 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.
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رصد عسكري, العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا

بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 60 دبابة

10:35 GMT 27.01.2023
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جنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ناقلة جند مدرعة بي تي ار-80 في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، في مقابلة مع قناة "سي تي في" الكندية أن بولندا، بالإضافة إلى "ليوبارد 2"، مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 60 دبابة أخرى.
قال مورافيكي: "الآن نحن على استعداد لإرسال 60 من دباباتنا المطورة، 30 منها من طراز بي تي-91 تواردي، بالإضافة إلى تلك الدبابات، 14 دبابة ليوبارد 2".
ولم يحدد ماهية المركبات القتالية الأخرى التي كان يتحدث عنها.
وقال مورافيكي أيضًا إن بولندا أرسلت 250 دبابة إلى أوكرانيا قبل عام أو قبل ذلك.
وكان قد صرح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم، أن أوكرانيا ستتلقى 60 دبابة قتال بولندية من طراز "PT-91 Twardy"، بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد 2" المعلن عنها.
وأعلن نائب وزير الدفاع الوطني البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش، في وقت سابق، أن البلاد مستعدة لإرسال 14 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.
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