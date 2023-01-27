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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/خبير-عسكري-وجود-روسيا-في-أيدكس-2023-ونافديكس-2023-على-أرض-الإمارات-العربية-هو-مؤشر-إيجابي--1072789323.html
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حلف الدبابات الكبير وألمانيا تعلن الموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T14:39+0000
2023-01-27T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
تستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" اللذين من المقرر انطلاقهما، الشهر المقبل، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء عبد الله غانم القحطاني، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي

14:39 GMT 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حلف الدبابات الكبير وألمانيا تعلن الموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية مشتركة، العراق يقوي علاقاته بالناتو وأصوات برلمانية تطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد،الإمارات العربية تستضيف حدثين عسكريين مهمين.
تستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" اللذين من المقرر انطلاقهما، الشهر المقبل، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء عبد الله غانم القحطاني، قائلا:

"في هاتين النسختين سيتم عرض الكثير من الأسلحة البرية والبحرية والجوية ومعدات أخرى لها علاقة بمحاربة الإرهاب. أمّا بالنسبة لإسرائيل فستشارك ولكن وجودها لن يكون حدثا كبيرا في هذين المعرضين. بالنسبة لروسيا فالعلاقات الدفاعية والأمنية والعسكرية هي جيدة بينها وبين مجلس التعاون الخليجي ووجود روسيا في هذا المعرض على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي يدل على تنامي العلاقات بين الأطراف وعلى ثقة متبادلة ويعطي إشارة إيجابية على أن الأمن والاستقرار هما هدف للجميع".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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