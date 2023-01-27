https://sputnikarabic.ae/20230127/خبير-عسكري-وجود-روسيا-في-أيدكس-2023-ونافديكس-2023-على-أرض-الإمارات-العربية-هو-مؤشر-إيجابي--1072789323.html
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حلف الدبابات الكبير وألمانيا تعلن الموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T14:39+0000
2023-01-27T14:39+0000
2023-01-27T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
تستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" اللذين من المقرر انطلاقهما، الشهر المقبل، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء عبد الله غانم القحطاني، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: وجود روسيا في "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حلف الدبابات الكبير وألمانيا تعلن الموافقة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية مشتركة، العراق يقوي علاقاته بالناتو وأصوات برلمانية تطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد،الإمارات العربية تستضيف حدثين عسكريين مهمين.
تستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "أيدكس 2023" و"نافديكس 2023" اللذين من المقرر انطلاقهما، الشهر المقبل، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" اللواء عبد الله غانم القحطاني، قائلا:
"في هاتين النسختين سيتم عرض الكثير من الأسلحة البرية والبحرية والجوية ومعدات أخرى لها علاقة بمحاربة الإرهاب. أمّا بالنسبة لإسرائيل فستشارك ولكن وجودها لن يكون حدثا كبيرا في هذين المعرضين. بالنسبة لروسيا فالعلاقات الدفاعية والأمنية والعسكرية هي جيدة بينها وبين مجلس التعاون الخليجي ووجود روسيا في هذا المعرض على أرض الإمارات العربية هو مؤشر إيجابي يدل على تنامي العلاقات بين الأطراف وعلى ثقة متبادلة ويعطي إشارة إيجابية على أن الأمن والاستقرار هما هدف للجميع".
التفاصيل في الملف الصوتي...