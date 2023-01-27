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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/روستيخ-تدحض-مزاعم-كييف-حول-نقص-ذخائر-المدفعية-لدى-الجيش-الروسي-1072765045.html
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف،... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:57+0000
2023-01-27T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال تشيميزوف، لوكالة "سبوتنيك": "ما يتداوله أعداؤنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ ما هو إلا كلاما فارغا".وأضاف أنه "بطلب من وزارة الدفاع، قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة أكثر من مرة، وبالنسبة لبعض الأنواع ضاعفنا حجم الإنتاج".وأشار إلى أن استهلاك الذخائر بجميع أنواعها (ذخائر الأسلحة الصغيرة، قذائف المدفعية والدبابات، الصواريخ)، مرتفع بالفعل.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح، بأن روسيا تعاني من نقص في ذخائر المدفعية؛ وردت موسكو بأن أسلحتها تكفي لردع جميع من يريد الإضرار بها.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في هذا الصدد، إن روسيا تملك أسلحة تكفي لـ "ردع الجميع"، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء".
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن

"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي

06:57 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Kyrill Norton / الانتقال إلى بنك الصورآليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Kyrill Norton
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نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف، بأن القوات الروسية تعاني من نقص في ذخائر المدفعية.
وقال تشيميزوف، لوكالة "سبوتنيك": "ما يتداوله أعداؤنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ ما هو إلا كلاما فارغا".
وأضاف أنه "بطلب من وزارة الدفاع، قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة أكثر من مرة، وبالنسبة لبعض الأنواع ضاعفنا حجم الإنتاج".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
25 يناير, 14:35 GMT
وأشار إلى أن استهلاك الذخائر بجميع أنواعها (ذخائر الأسلحة الصغيرة، قذائف المدفعية والدبابات، الصواريخ)، مرتفع بالفعل.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح، بأن روسيا تعاني من نقص في ذخائر المدفعية؛ وردت موسكو بأن أسلحتها تكفي لردع جميع من يريد الإضرار بها.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في هذا الصدد، إن روسيا تملك أسلحة تكفي لـ "ردع الجميع"، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء".
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