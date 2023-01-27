https://sputnikarabic.ae/20230127/روستيخ-تدحض-مزاعم-كييف-حول-نقص-ذخائر-المدفعية-لدى-الجيش-الروسي-1072765045.html
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف،... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:57+0000
2023-01-27T06:57+0000
2023-01-27T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064943869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_074b6c6ebb285ad937ce04aef1a8d954.jpg
وقال تشيميزوف، لوكالة "سبوتنيك": "ما يتداوله أعداؤنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ ما هو إلا كلاما فارغا".وأضاف أنه "بطلب من وزارة الدفاع، قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة أكثر من مرة، وبالنسبة لبعض الأنواع ضاعفنا حجم الإنتاج".وأشار إلى أن استهلاك الذخائر بجميع أنواعها (ذخائر الأسلحة الصغيرة، قذائف المدفعية والدبابات، الصواريخ)، مرتفع بالفعل.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح، بأن روسيا تعاني من نقص في ذخائر المدفعية؛ وردت موسكو بأن أسلحتها تكفي لردع جميع من يريد الإضرار بها.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في هذا الصدد، إن روسيا تملك أسلحة تكفي لـ "ردع الجميع"، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء".
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064943869_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0692f6a899b187e7c74b6cd49d118140.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
تابعنا عبر
نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف، بأن القوات الروسية تعاني من نقص في ذخائر المدفعية.
وقال
تشيميزوف، لوكالة "سبوتنيك": "ما يتداوله أعداؤنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ ما هو إلا كلاما فارغا".
وأضاف أنه "بطلب من وزارة الدفاع، قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة أكثر من مرة، وبالنسبة لبعض الأنواع ضاعفنا حجم الإنتاج".
وأشار إلى أن استهلاك الذخائر بجميع أنواعها (ذخائر الأسلحة الصغيرة، قذائف المدفعية والدبابات، الصواريخ)، مرتفع بالفعل.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح، بأن روسيا تعاني من نقص في ذخائر المدفعية
؛ وردت موسكو بأن أسلحتها تكفي لردع جميع من يريد الإضرار بها.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في هذا الصدد، إن روسيا تملك أسلحة تكفي لـ "ردع الجميع"
، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء".