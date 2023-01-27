https://sputnikarabic.ae/20230127/روستيخ--تطور-طائرات-مسيرة-قادرة-على-المهاجمة-على-شكل-سرب-1072762690.html
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب
أعلن المدير العام للمؤسسة الحكومية سيرغي تشيميزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة، تقوم شركات "روستيخ" بتطوير مروحيات... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T04:38+0000
2023-01-27T04:38+0000
2023-01-27T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال تشيمزوف "يتم تطوير مروحيات تكتيكية صغيرة قادرة على إجراء الاستطلاع واكتشاف العدو تلقائيًا وتوجيه المدفعية. ويمكنها إلقاء قنابل يدوية والمهاجمة على شكل سرب".وأشار رئيس "روستيخ" إلى أن هذه المعدات قد غيرت بشكل كبير طبيعة الأعمال القتالية. ووفقا له، فإن كلا من المؤسسة الحكومية ووزارة الدفاع على دراية بهذا الأمر. وأضاف "نحن نعمل عن كثب في هذه القضية".وأعرب تشيميزوف عن استعداده لتوريد طائرات مسيرة وفقًا لاحتياجات وزارة الدفاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب
04:38 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أعلن المدير العام للمؤسسة الحكومية سيرغي تشيميزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة، تقوم شركات "روستيخ" بتطوير مروحيات استطلاع وهجوم قادرة على ضرب العدو كجزء من سرب من الطائرات المسيرة.
وقال تشيمزوف "يتم تطوير مروحيات تكتيكية صغيرة قادرة على إجراء الاستطلاع واكتشاف العدو تلقائيًا وتوجيه المدفعية. ويمكنها إلقاء قنابل يدوية والمهاجمة على شكل سرب".
وأشار رئيس "روستيخ" إلى أن هذه المعدات قد غيرت بشكل كبير طبيعة الأعمال القتالية. ووفقا له، فإن كلا من المؤسسة الحكومية ووزارة الدفاع على دراية بهذا الأمر. وأضاف "نحن نعمل عن كثب في هذه القضية".
وأعرب تشيميزوف عن استعداده لتوريد طائرات مسيرة وفقًا لاحتياجات وزارة الدفاع.