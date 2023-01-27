عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/روستيخ--تطور-طائرات-مسيرة-قادرة-على-المهاجمة-على-شكل-سرب-1072762690.html
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب
أعلن المدير العام للمؤسسة الحكومية سيرغي تشيميزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة، تقوم شركات "روستيخ" بتطوير مروحيات... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T04:38+0000
2023-01-27T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e85a2820f138da0364dd1db36f1f21bd.jpg
وقال تشيمزوف "يتم تطوير مروحيات تكتيكية صغيرة قادرة على إجراء الاستطلاع واكتشاف العدو تلقائيًا وتوجيه المدفعية. ويمكنها إلقاء قنابل يدوية والمهاجمة على شكل سرب".وأشار رئيس "روستيخ" إلى أن هذه المعدات قد غيرت بشكل كبير طبيعة الأعمال القتالية. ووفقا له، فإن كلا من المؤسسة الحكومية ووزارة الدفاع على دراية بهذا الأمر. وأضاف "نحن نعمل عن كثب في هذه القضية".وأعرب تشيميزوف عن استعداده لتوريد طائرات مسيرة وفقًا لاحتياجات وزارة الدفاع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة على شكل سرب

04:38 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 27.01.2023)
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير العام للمؤسسة الحكومية سيرغي تشيميزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة، تقوم شركات "روستيخ" بتطوير مروحيات استطلاع وهجوم قادرة على ضرب العدو كجزء من سرب من الطائرات المسيرة.
وقال تشيمزوف "يتم تطوير مروحيات تكتيكية صغيرة قادرة على إجراء الاستطلاع واكتشاف العدو تلقائيًا وتوجيه المدفعية. ويمكنها إلقاء قنابل يدوية والمهاجمة على شكل سرب".
وأشار رئيس "روستيخ" إلى أن هذه المعدات قد غيرت بشكل كبير طبيعة الأعمال القتالية. ووفقا له، فإن كلا من المؤسسة الحكومية ووزارة الدفاع على دراية بهذا الأمر. وأضاف "نحن نعمل عن كثب في هذه القضية".
وأعرب تشيميزوف عن استعداده لتوريد طائرات مسيرة وفقًا لاحتياجات وزارة الدفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала