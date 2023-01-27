https://sputnikarabic.ae/20230127/رونالدو-يظهر-بساعة-جديدة-ثمنها-780-ألف-دولار-1072764625.html
رونالدو يظهر بساعة جديدة ثمنها 780 ألف دولار
رونالدو يظهر بساعة جديدة ثمنها 780 ألف دولار
حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على ساعة جديدة باهظة الثمن، بعد أيام من انتقاله إلى النصر السعودي. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:48+0000
2023-01-27T06:48+0000
2023-01-27T06:48+0000
مجتمع
رياضة
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وشوهد رونالدو وبيده ساعة ذات طابع سعودي، باللون الأخضر، وتم تصميمها من الأحجار الكريمة.وتبلغ قيمة الساعة 780 ألف دولار أمريكي، وهي من إنتاج شركة "جاكوب" العالمية التي يروج لها البرتغالي، وهي من نوع "كافيار توربيون"، وصندوقها مصمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وبقياس 47 ملم × 15.85 ملم.وتتميز باحتوائها على 388 حجرا كريما من نوع "تسافورت" أخضر والذي يعتبر أندر من الزمرد، لكنه أقل ثمنا، كما تم تزويد الساعة بسوار من جلد التمساح ومقاومة للماء حتى 30 مترا، بحسب ما نشر موقع "sportbible".وتم تزويد الساعة بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن سطح الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
رونالدو يظهر بساعة جديدة ثمنها 780 ألف دولار
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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على ساعة جديدة باهظة الثمن، بعد أيام من انتقاله إلى النصر السعودي.
وشوهد رونالدو وبيده ساعة ذات طابع سعودي، باللون الأخضر، وتم تصميمها من الأحجار الكريمة.
وتبلغ قيمة الساعة 780 ألف دولار أمريكي، وهي من إنتاج شركة "جاكوب" العالمية التي يروج لها البرتغالي، وهي من نوع "كافيار توربيون"، وصندوقها مصمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وبقياس 47 ملم × 15.85 ملم.
وتتميز باحتوائها على 388 حجرا كريما من نوع "تسافورت" أخضر والذي يعتبر أندر من الزمرد، لكنه أقل ثمنا، كما تم تزويد الساعة بسوار من جلد التمساح ومقاومة للماء حتى 30 مترا، بحسب ما نشر
موقع "sportbible".
وتم تزويد الساعة بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن سطح الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.