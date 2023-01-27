https://sputnikarabic.ae/20230127/طلاب-من-أبوظبي-يشاركون-في-برنامج-سبوتنيك-برو-1072789824.html
طلاب من أبوظبي يشاركون في برنامج "سبوتنيك برو"
طلاب من أبوظبي يشاركون في برنامج "سبوتنيك برو"
عقد رئيس مديرية التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، لقاء عبر الإنترنت مع طلاب قسم الاتصال الجماهيري في كلية "الخوارزمي" الدولية كجزء من مشروع... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T14:44+0000
2023-01-27T14:44+0000
2023-01-27T14:44+0000
العالم العربي
سبوتنيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وفي حديثه عن مشكلة الموضوعية في تغطية الأحداث العالمية، حثّ بوشكوف على تنويع مصادر المعلومات: "كلما شاهدت وقراءة وسائط مختلفة، زادت معرفتك، بما في ذلك كصحفيين".كلية الخوارزمي الدولية هي جامعة خاصة في أبو ظبي معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. الكلية متخصصة في المناهج التطبيقية والنهج الفردي للمسار الوظيفي للطلاب وتضم الكلية حاليًا حرمين جامعيين في أبوظبي والعين، حيث يعيش ويدرس الطلاب من أكثر من 30 دولة."سبوتنيك برو" هو مشروع لوكالة الأنباء الدولية وراديو "سبوتنيك" للصحفيين وطلاب الجامعات المتخصصة والمسؤولين الصحفيين ومديري وسائل الإعلام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب. الوحدات الرائدة في المشروع هي مديري وسائل الإعلام في سبوتنيك وخبراء روس آخرين معروفين. تناقش الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج محتوى الوسائط المتعددة والعمل في الشبكات الاجتماعية وجذب حركة المرور إلى مصادر الأخبار وغير ذلك الكثير.منذ مارس/آذار 2018، شارك أكثر من 6000 طالب من أكثر من 80 دولة في فصول دراسية رئيسية في SputnikPro.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
طلاب من أبوظبي يشاركون في برنامج "سبوتنيك برو"
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عقد رئيس مديرية التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، لقاء عبر الإنترنت مع طلاب قسم الاتصال الجماهيري في كلية "الخوارزمي" الدولية كجزء من مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي، تم خلاله إخبار الجمهور بخصائص عمل الوكالة، وكذلك عن الاتجاهات الحالية في تطوير سوق الإعلام العالمي.
موسكو – سبوتنيك. وفي حديثه عن مشكلة الموضوعية في تغطية الأحداث العالمية، حثّ بوشكوف على تنويع مصادر المعلومات: "كلما شاهدت وقراءة وسائط مختلفة، زادت معرفتك، بما في ذلك كصحفيين".
وقال رئيس قسم الاتصال الجماهيري بكلية "الخوارزمي" الدولية محمد رشاد: "بالنيابة عن الكلية، أود أن أعرب عن امتناني لهذه المحادثة الرائعة وللتعاون الذي قدمته لنا وكالة سبوتنيك لمناقشة مشاكل صناعة الإعلام الحديثة".
كلية الخوارزمي الدولية هي جامعة خاصة في أبو ظبي معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. الكلية متخصصة في المناهج التطبيقية والنهج الفردي للمسار الوظيفي للطلاب وتضم الكلية حاليًا حرمين جامعيين في أبوظبي والعين، حيث يعيش ويدرس الطلاب من أكثر من 30 دولة.
"سبوتنيك برو" هو مشروع لوكالة الأنباء الدولية وراديو "سبوتنيك" للصحفيين وطلاب الجامعات المتخصصة والمسؤولين الصحفيين ومديري وسائل الإعلام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب. الوحدات الرائدة في المشروع هي مديري وسائل الإعلام في سبوتنيك وخبراء روس آخرين معروفين. تناقش الجلسات جوانب مختلفة من مهنة الصحافة، بما في ذلك إنتاج محتوى الوسائط المتعددة والعمل في الشبكات الاجتماعية وجذب حركة المرور إلى مصادر الأخبار وغير ذلك الكثير.
منذ مارس/آذار 2018، شارك أكثر من 6000 طالب من أكثر من 80 دولة في فصول دراسية رئيسية في SputnikPro.