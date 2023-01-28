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العراق يدين اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وقتله 9 فلسطينيين
العراق يدين اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وقتله 9 فلسطينيين
أدان العراق، مساء اليوم السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وقتلها 9 مواطنين هناك. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T18:56+0000
2023-01-28T18:56+0000
العراق
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واقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، مخيم جنين وقتلت 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة.وصرحت الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع): "ندين اقتحام الإحتلال الصهيونيّ لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين".وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف "الوزارة تؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقف الهجمات العدائية على الآمنين فيها".وأضاف "نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، التي كانت ولا تزال قضية مُحورية".ننوه أن العراق لا يرتبط بأي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-جنين-إلى-9-قتلى-1072729376.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية

العراق يدين اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وقتله 9 فلسطينيين

18:56 GMT 28.01.2023
© Photo / Dr Ahmad Al-Sahafالمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Photo / Dr Ahmad Al-Sahaf
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أدان العراق، مساء اليوم السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وقتلها 9 مواطنين هناك.
واقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، مخيم جنين وقتلت 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة.
وصرحت الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع): "ندين اقتحام الإحتلال الصهيونيّ لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين".
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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف "الوزارة تؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقف الهجمات العدائية على الآمنين فيها".
وأضاف "نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، التي كانت ولا تزال قضية مُحورية".
ننوه أن العراق لا يرتبط بأي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
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