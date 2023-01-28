https://sputnikarabic.ae/20230128/بومبيو-يكشف-تفاصيل-اغتيال-قاسم-سليماني-استغرقت-5-دقائق-فقط-1072805098.html

بومبيو يكشف تفاصيل اغتيال قاسم سليماني... "استغرقت 5 دقائق فقط"

بومبيو يكشف تفاصيل اغتيال قاسم سليماني... "استغرقت 5 دقائق فقط"

روى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تفاصيل تصفية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفا النظام الإيراني بـ"الإرهابي". 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T10:13+0000

2023-01-28T10:13+0000

2023-01-28T10:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

مقتل قاسم سليماني

العالم

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وقال بومبيو، في مذكراته: "لا تعطِ أي بوصة، القتال من أجل أمريكا التي أحب... إن عملية قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بطائرة مسيرة في منطقة مطار بغداد استغرقت جميعها 5 دقائق فقط"، مضيفا أنهم "كانوا غير قلقين من وقوع إصابات جانبية بين المدنيين نتيجة لهذه العملية، لأن كل الخطط تمت بعناية".وكشف أن "اتخاذ القرار، تم خلال اجتماعات عقدت في منزل الرئيس دونالد ترامب، في مارالاغو بفلوريدا، حيث حضر أيضا وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي للتوصية بعمل خطير"، مشيرا إلى أن "الهدف هو الجنرال قاسم سليماني".وأضاف بومبيو، أنه "حان الوقت لوقف حكمه الإجرامي، هذا هدف عسكري مشروع"، متابعا: "الذهاب إلى هجوم عبر قتل سليماني سيكون حدثاً مزلزلاً. طبيعياً، لأن محاولة استبداله تشبه محاولة تغيير (لوحة أصلية) لرامبراندت (بلوحة مقلدة)".وأكد أن "ترامب تفّهم المخاطر الكبيرة، كما فعلنا جميعاً"، مشيراً إلى أن "الوقت حان للضغط على الزناد".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, العالم