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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/صحيفة-أوكرانيا-تنتظر-عشرات-المقاتلات-من-الدول-الأوروبية-1072808568.html
صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية
صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنات الأسلحة الجديدة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T11:39+0000
2023-01-28T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "El País" الإسبانية نقلاً عن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن كتيبتان من الطائرات، 12 مقاتلة لكل منهما، ستكون حزمة جديدة من المساعدة العسكرية التي ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها من حلفائه الدوليين.وبحسب الصحيفة، سوف يتم إعطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية "إف-16"، لكن هناك دراسة لتسليم عدد من طائرات "رافال" الفرنسية و"غريبنز" السويدية.وفقًا للجيش الأوكراني، في حال تم استلام المعدات المطلوبة، فلن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من استخدام هذه الطائرات، حيث سيستغرق تدريب الطيارين ستة أشهر على الأقل. وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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العالم
العالم

صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية

11:39 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / Karim Sahibطائرة "رفال" المصرية
طائرة رفال المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Karim Sahib
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنات الأسلحة الجديدة.
وذكرت صحيفة "El País" الإسبانية نقلاً عن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن كتيبتان من الطائرات، 12 مقاتلة لكل منهما، ستكون حزمة جديدة من المساعدة العسكرية التي ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها من حلفائه الدوليين.
وبحسب الصحيفة، سوف يتم إعطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية "إف-16"، لكن هناك دراسة لتسليم عدد من طائرات "رافال" الفرنسية و"غريبنز" السويدية.
وفقًا للجيش الأوكراني، في حال تم استلام المعدات المطلوبة، فلن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من استخدام هذه الطائرات، حيث سيستغرق تدريب الطيارين ستة أشهر على الأقل.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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