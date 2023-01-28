https://sputnikarabic.ae/20230128/صحيفة-أوكرانيا-تنتظر-عشرات-المقاتلات-من-الدول-الأوروبية-1072808568.html
صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية
صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنات الأسلحة الجديدة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T11:39+0000
2023-01-28T11:39+0000
2023-01-28T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "El País" الإسبانية نقلاً عن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن كتيبتان من الطائرات، 12 مقاتلة لكل منهما، ستكون حزمة جديدة من المساعدة العسكرية التي ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها من حلفائه الدوليين.وبحسب الصحيفة، سوف يتم إعطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية "إف-16"، لكن هناك دراسة لتسليم عدد من طائرات "رافال" الفرنسية و"غريبنز" السويدية.وفقًا للجيش الأوكراني، في حال تم استلام المعدات المطلوبة، فلن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من استخدام هذه الطائرات، حيث سيستغرق تدريب الطيارين ستة أشهر على الأقل. وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنات الأسلحة الجديدة.
وذكرت صحيفة "El País" الإسبانية
نقلاً عن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن كتيبتان من الطائرات، 12 مقاتلة لكل منهما، ستكون حزمة جديدة من المساعدة العسكرية التي ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها من حلفائه الدوليين.
وبحسب الصحيفة، سوف يتم إعطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية "إف-16"، لكن هناك دراسة لتسليم عدد من طائرات "رافال" الفرنسية و"غريبنز" السويدية.
وفقًا للجيش الأوكراني، في حال تم استلام المعدات المطلوبة، فلن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من استخدام هذه الطائرات، حيث سيستغرق تدريب الطيارين ستة أشهر على الأقل.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.