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https://sputnikarabic.ae/20230128/غوغل-تطور-برنامج-ذكاء-اصطناعي-قادرا-على-تأليف-الأغاني-وتمتنع-عن-طرحه-1072810121.html
"غوغل" تطور برنامج ذكاء اصطناعي قادرا على تأليف الأغاني وتمتنع عن طرحه
"غوغل" تطور برنامج ذكاء اصطناعي قادرا على تأليف الأغاني وتمتنع عن طرحه
طورت شركة "غوغل" الأمريكية برنامج ذكاء اصطناعي، قادرًا على تأليف الأغاني من أي نوع، ‏بالاعتماد على وصف نصي فقط.‏ 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T12:41+0000
2023-01-28T12:41+0000
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شركة غوغل
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وأعد باحثو "غوغل" مؤخرا بحثا أكاديميا حول برنامجها الجديد، الذي يحمل اسم "Music LM"، والذي أثبت أنه يتفوق على برامج ذكاء اصطناعي سابقة في إنتاج الموسيقى، مثل "Riffusion" و"Dance Diffusion" و"AudioML" و"Jukebox" من "OpenAI"، في صناعة أنماط موسيقية أكثر تعقيدا.وفي الدراسة الأكاديمية، تم تدريب "Music LM" على مجموعة بيانات من 280 ألف ساعة من الموسيقى، ليتعلم كيفية إنشاء أغاني متماسكة ذات أوصاف تتسم بالتعقيد الشديد، كما تمتد قدراته لتشمل صناعة ألحان، بناءً على سماع أزيز أو صفير، وفقا لموقع "تيك كرانش".لكن لبرنامج "Music LM" مشاكل مثل حال العديد من برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أن المقطوعات الموسيقية الصادرة منه قد تبدو مشوهة وغريبة، ومتكررة مقارنة بالأعمال الموسيقية التي ينتجها البشر.ولا يخطط باحثو "غوغل" طرح برنامج "Music LM" للجمهور العام في أي وقت قريب، بسبب مخاوفهم بشأن حقوق النشر، بعدما اكتشفوا أن 1 في المئة من الموسيقى التي أنتجها أثناء التدريب تم نسخها، فضلا عن أن مسألة ترخيص موسيقى الذكاء الاصطناعي لم يتم تسويتها بشكل قانوني.
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منوعات, شركة غوغل
منوعات, شركة غوغل

"غوغل" تطور برنامج ذكاء اصطناعي قادرا على تأليف الأغاني وتمتنع عن طرحه

12:41 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVشركة "غوغل" الأمريكية
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
شركة "غوغل" الأمريكية
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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طورت شركة "غوغل" الأمريكية برنامج ذكاء اصطناعي، قادرًا على تأليف الأغاني من أي نوع، ‏بالاعتماد على وصف نصي فقط.‏
وأعد باحثو "غوغل" مؤخرا بحثا أكاديميا حول برنامجها الجديد، الذي يحمل اسم "Music LM"، والذي أثبت أنه يتفوق على برامج ذكاء اصطناعي سابقة في إنتاج الموسيقى، مثل "Riffusion" و"Dance Diffusion" و"AudioML" و"Jukebox" من "OpenAI"، في صناعة أنماط موسيقية أكثر تعقيدا.
وفي الدراسة الأكاديمية، تم تدريب "Music LM" على مجموعة بيانات من 280 ألف ساعة من الموسيقى، ليتعلم كيفية إنشاء أغاني متماسكة ذات أوصاف تتسم بالتعقيد الشديد، كما تمتد قدراته لتشمل صناعة ألحان، بناءً على سماع أزيز أو صفير، وفقا لموقع "تيك كرانش".
لكن لبرنامج "Music LM" مشاكل مثل حال العديد من برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أن المقطوعات الموسيقية الصادرة منه قد تبدو مشوهة وغريبة، ومتكررة مقارنة بالأعمال الموسيقية التي ينتجها البشر.
ولا يخطط باحثو "غوغل" طرح برنامج "Music LM" للجمهور العام في أي وقت قريب، بسبب مخاوفهم بشأن حقوق النشر، بعدما اكتشفوا أن 1 في المئة من الموسيقى التي أنتجها أثناء التدريب تم نسخها، فضلا عن أن مسألة ترخيص موسيقى الذكاء الاصطناعي لم يتم تسويتها بشكل قانوني.
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