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https://sputnikarabic.ae/20230128/-90-في-المئة-من-أطباء-تونس-الشبان-يغادرون-البلاد-سنويا-1072817584.html
90 في المئة من أطباء تونس الشبان يغادرون البلاد سنويا
90 في المئة من أطباء تونس الشبان يغادرون البلاد سنويا
يغادر ما يصل إلى 90% من أطباء تونس المتخرجين حديثا، البلاد سنويا، وفق النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T16:23+0000
2023-01-28T16:23+0000
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وقال رئيس النقابة (مستقلة) سمير شطورو، في تصريح لإذاعة "الجوهرة إف إم"، اليوم السبت إن: "900 طبيب شاب يغادر البلاد كل سنة من إجمالي 1000 طبيب متخرج سنويا، أي ما يعادل 90% من المتكونين".وأرجع شطورو، على هامش انعقاد المؤتمر 13 لأطباء القطاع الخاص بمدينة الحمامات الساحلية شمال شرقي البلاد، تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء الشبان إلى "الصعوبات التي يشهدها القطاع إجمالا وتفاقم حالات العنف المسلط عليهم وتردي المناخ الذي يعملون فيه عموما".وقال إن هؤلاء الأطباء يختارون السفر إلى وجهات مختلفة، حيث يسافر معظمهم في المقام الأول إلى فرنسا، تليها ألمانيا وكندا، ثم دول الخليج، ودول أفريقية وخاصة تشاد وغينيا.وأشار شطورو إلى أن عدد الناشطين في القطاع يبلغ 16 ألف طبيب، موزعين بين القطاعين الخاص والعام.وأوضح أن هذا العدد لا يسجل زيادة على خلفية هجرة الأطباء المتزايدة سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20230126/لماذا-يفكر-الأطباء-بالشرق-الأوسط-في-الهجرة-خارج-بلادهم-1072747607.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

90 في المئة من أطباء تونس الشبان يغادرون البلاد سنويا

16:23 GMT 28.01.2023
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
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يغادر ما يصل إلى 90% من أطباء تونس المتخرجين حديثا، البلاد سنويا، وفق النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.
وقال رئيس النقابة (مستقلة) سمير شطورو، في تصريح لإذاعة "الجوهرة إف إم"، اليوم السبت إن: "900 طبيب شاب يغادر البلاد كل سنة من إجمالي 1000 طبيب متخرج سنويا، أي ما يعادل 90% من المتكونين".
وأرجع شطورو، على هامش انعقاد المؤتمر 13 لأطباء القطاع الخاص بمدينة الحمامات الساحلية شمال شرقي البلاد، تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء الشبان إلى "الصعوبات التي يشهدها القطاع إجمالا وتفاقم حالات العنف المسلط عليهم وتردي المناخ الذي يعملون فيه عموما".
واعتبر أن هذه الأرقام "مؤشرا سلبيا يهدد المنظومة الصحية في تونس".
وقال إن هؤلاء الأطباء يختارون السفر إلى وجهات مختلفة، حيث يسافر معظمهم في المقام الأول إلى فرنسا، تليها ألمانيا وكندا، ثم دول الخليج، ودول أفريقية وخاصة تشاد وغينيا.
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وأشار شطورو إلى أن عدد الناشطين في القطاع يبلغ 16 ألف طبيب، موزعين بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح أن هذا العدد لا يسجل زيادة على خلفية هجرة الأطباء المتزايدة سنويا.
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