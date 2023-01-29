https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-إمدادات-الغاز-من-إيران-لتشغيل-محطات-الكهرباء-وصلت-للصفر-1072840142.html
العراق: إمدادات الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء وصلت للصفر
العراق: إمدادات الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء وصلت للصفر
قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، إن استيراد العراق من الغاز الإيراني متوقفة حاليا بشكل كامل لأغراض صيانة الأنبوب داخل الأراضي الإيرانية. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T13:40+0000
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وأضاف الوزير العراقي للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق، أن "إمدادات الغاز المورد من إيران وصلت للصفر حاليا".وأوضح أن "هذا التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط، منها في بغداد 4500 ميغاواط".وأردف "معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً هو 15 ألف ميغاواط من أصل 24 ألف ميغاواط، بسبب توقف إيران في تجهيز الغاز للمحطات العراقية".وأشار إلى أنه "سيسعى في زيارته المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني".وتابع "مفاوضاتنا مع السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا متقدمة، للوصول إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية".وأكد أن "العراق عازم على حل قضية الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية مثل شركة (سيمنس) الألمانية و(جنرال إلكتريك) الأمريكية لتنفيذ مشاريع مهمة، بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي".ووفقا له، فإن الحكومة العراقية تعمل حالياً على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يوميا، بالتعاون مع شركات عالمية لاستثمار الغاز العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يوقع-اتفاقية-مع-سيمنز-الألمانية-للاستفادة-من-الغاز-المحترق-في-الهواء-لسد-عجز-الكهرباء-1072333691.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق: إمدادات الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء وصلت للصفر
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قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، إن استيراد العراق من الغاز الإيراني متوقفة حاليا بشكل كامل لأغراض صيانة الأنبوب داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف
الوزير العراقي للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق، أن "إمدادات الغاز المورد من إيران وصلت للصفر حاليا".
وأوضح أن "هذا التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط، منها في بغداد 4500 ميغاواط".
وأردف "معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً هو 15 ألف ميغاواط من أصل 24 ألف ميغاواط، بسبب توقف إيران في تجهيز الغاز للمحطات العراقية".
وأشار إلى أنه "سيسعى في زيارته المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني
".
وتابع "مفاوضاتنا مع السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا متقدمة، للوصول إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية".
وأكد أن "العراق عازم على حل قضية الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية مثل شركة (سيمنس) الألمانية و(جنرال إلكتريك) الأمريكية لتنفيذ مشاريع مهمة، بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي".
ووفقا له، فإن الحكومة العراقية
تعمل حالياً على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يوميا، بالتعاون مع شركات عالمية لاستثمار الغاز العراقي.