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https://sputnikarabic.ae/20230129/جاسم-البديوي-ثالث-كويتي-يتولى-منصب-الأمين-العام-الجديد-لمجلس-التعاون-الخليجي--1072837752.html
جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح جاسم محمد البديوي كأمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي، خلفا للأمين الحالي، نايف الحجرف. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

11:54 GMT 29.01.2023
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وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح جاسم محمد البديوي كأمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي، خلفا للأمين الحالي، نايف الحجرف.
جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي
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