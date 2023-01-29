https://sputnikarabic.ae/20230129/جاسم-البديوي-ثالث-كويتي-يتولى-منصب-الأمين-العام-الجديد-لمجلس-التعاون-الخليجي--1072837752.html
جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح جاسم محمد البديوي كأمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي، خلفا للأمين الحالي، نايف الحجرف. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T11:54+0000
2023-01-29T11:54+0000
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جاسم البديوي... ثالث كويتي يتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي
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وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح جاسم محمد البديوي كأمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي، خلفا للأمين الحالي، نايف الحجرف.