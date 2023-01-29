https://sputnikarabic.ae/20230129/ريابكوف-التصريحات-الأمريكية-بأن-شحنات-أبرامز-لكييف-ليست-تصعيدا-هي-إنكار-لما-هو-واضح-1072828364.html
ريابكوف: التصريحات الأمريكية بأن شحنات "أبرامز" لكييف ليست تصعيدا هي إنكار لما هو واضح
ريابكوف: التصريحات الأمريكية بأن شحنات "أبرامز" لكييف ليست تصعيدا هي إنكار لما هو واضح
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات واشنطن بأن شحنات دبابات "أبرامز" إلى كييف ليست تصعيدًا هي إنكار لما هو واضح، لافتاً إلى أن الولايات... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T05:52+0000
2023-01-29T05:52+0000
2023-01-29T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "إرسال كتيبة دبابات إلى أوكرانيا هي "خطوة مدمرة للغاية" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك من وجهة نظر "محاولة تنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا".وتابع ريابكوف قائلا: "من المفارقات أن المسؤولين الأمريكيين يجادلون بأن توريد مجموعة واسعة من الأنظمة الحديثة بشكل متزايد، بما في ذلك الأنظمة الثقيلة لأوكرانيا ليس تصعيدا. وبشكل عام كان هناك الكثير من الاقتباسات المباشرة من أورويل مؤخرًا في تصريحات كل من الأمريكيين وممثلي حلف الناتو: "السلام هو الحرب" حرفيا ما يقال كل يوم من المدرجات العالية والمناصب العليا في الغرب والآن بعد قرار إرسال دبابات أبرامز بأعداد كبيرة، تبدأ الحجج بأن هذا ليس تصعيدًا".وقال ريابكوف "اتخذ الأمريكيون هذه الخطوة من أجل إعادة ترتيب الناتو مرة أخرى لحسابهم".
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روسيا
ريابكوف: التصريحات الأمريكية بأن شحنات "أبرامز" لكييف ليست تصعيدا هي إنكار لما هو واضح
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات واشنطن بأن شحنات دبابات "أبرامز" إلى كييف ليست تصعيدًا هي إنكار لما هو واضح، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة من أجل تصعيد الوضع داخل "الناتو".
وقال ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "إرسال كتيبة دبابات إلى أوكرانيا هي "خطوة مدمرة للغاية" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك من وجهة نظر "محاولة تنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا".
وتابع ريابكوف قائلا: "من المفارقات أن المسؤولين الأمريكيين يجادلون بأن توريد مجموعة واسعة من الأنظمة الحديثة بشكل متزايد، بما في ذلك الأنظمة الثقيلة لأوكرانيا ليس تصعيدا. وبشكل عام كان هناك الكثير من الاقتباسات المباشرة من أورويل مؤخرًا في تصريحات كل من الأمريكيين وممثلي حلف الناتو: "السلام هو الحرب" حرفيا ما يقال كل يوم من المدرجات العالية والمناصب العليا في الغرب والآن بعد قرار إرسال دبابات أبرامز بأعداد كبيرة، تبدأ الحجج بأن هذا ليس تصعيدًا".
وقال ريابكوف "اتخذ الأمريكيون هذه الخطوة من أجل إعادة ترتيب الناتو مرة أخرى لحسابهم".