عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-أكدت-في-لقائي-المهم-مع-السيسي-على-أهمية-التقدم-في-مجال-حقوق-الإنسان-1072874597.html
بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان
بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:15+0000
2023-01-30T11:15+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072874451_0:0:1746:983_1920x0_80_0_0_886f96804ee482acf583c4b1ab3011c9.jpg
ونشر بلينكن عبر "تويتر" صورة مع لقائه مع السيسي، قال فيها: "لقاء مهم مع الرئيس السيسي، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".ولفت إلى أنه ناقش في اللقاء "دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.‏وتابع السيسي، مشيرا إلى أن "مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن "قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي".
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072874451_195:0:1746:1163_1920x0_80_0_0_dd5efeef00b952bf1cbd044c3a30e113.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان

11:15 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في القاهرة، 30 يناير/ كانون الثاني 2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في القاهرة، 30 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في القاهرة، 30 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشر بلينكن عبر "تويتر" صورة مع لقائه مع السيسي، قال فيها: "لقاء مهم مع الرئيس السيسي، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".
ولفت إلى أنه ناقش في اللقاء "دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.‏
وتابع السيسي، مشيرا إلى أن "مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن "قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала