https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-أكدت-في-لقائي-المهم-مع-السيسي-على-أهمية-التقدم-في-مجال-حقوق-الإنسان-1072874597.html
بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان
بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:15+0000
2023-01-30T11:15+0000
2023-01-30T11:15+0000
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ونشر بلينكن عبر "تويتر" صورة مع لقائه مع السيسي، قال فيها: "لقاء مهم مع الرئيس السيسي، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".ولفت إلى أنه ناقش في اللقاء "دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.وتابع السيسي، مشيرا إلى أن "مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن "قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
بلينكن: أكدت في لقائي المهم مع السيسي على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشر بلينكن عبر "تويتر" صورة مع لقائه مع السيسي، قال فيها: "لقاء مهم مع الرئيس السيسي، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".
ولفت إلى أنه ناقش في اللقاء "دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.
وتابع السيسي، مشيرا إلى أن "مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن "قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي".